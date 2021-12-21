Путин: Россия будет адекватно реагировать на недружественные шаги США
Россия будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США, страна имеет на это полное право. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
По его словам, государство имеет право на действия, которые призваны обеспечить безопасность и суверенитет.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru