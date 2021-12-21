Путин: Россия будет адекватно реагировать на недружественные шаги США

Россия будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США, страна имеет на это полное право. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

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По его словам, государство имеет право на действия, которые призваны обеспечить безопасность и суверенитет.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАВладимир ПутинРоссия
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