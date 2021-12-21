Шойгу: США создали «многосферную» бригаду в Европе
США сформировали в Европе «многосферную» бригаду, на ее вооружении планируется иметь всевозможные системы ударного ракетного оружия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.
«В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на ТВД», - приводит слова Шойгу РИА Новости.
По словам главы оборонного ведомства, в Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США.
Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США ищут любые инструменты, чтобы сохранить свое геополитическое превосходство.
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