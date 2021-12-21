Шойгу: США создали «многосферную» бригаду в Европе

США сформировали в Европе «многосферную» бригаду, на ее вооружении планируется иметь всевозможные системы ударного ракетного оружия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

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«В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на ТВД», - приводит слова Шойгу РИА Новости.

По словам главы оборонного ведомства, в Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США.

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США ищут любые инструменты, чтобы сохранить свое геополитическое превосходство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ШойгуСШАРоссия
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