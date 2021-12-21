Путин: США могут вооружить Украину и толкать экстремистов в Крым

США могут вооружить Украину и под этим прикрытием толкать экстремистов в отдельные регионы России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.

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По его словам, экстремистов могут направлять в Крым.

Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявляла, что Украина начинает представлять опасность абсолютно для всех своих соседей, в том числе для стран, которые входят в НАТО.

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ФОТО: Kremlin.ru
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