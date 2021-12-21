Путин: США могут вооружить Украину и толкать экстремистов в Крым
США могут вооружить Украину и под этим прикрытием толкать экстремистов в отдельные регионы России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, экстремистов могут направлять в Крым.
Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявляла, что Украина начинает представлять опасность абсолютно для всех своих соседей, в том числе для стран, которые входят в НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Цены на газ в Европе пробили рекордные $1900
- Шойгу заявил об увеличении числа контрактников в 2022 году
- Полиция ищет поджигателя гипермаркета в Томске. Видео
- Шойгу: НАТО и США увеличивают масштабы учений около России
- США бесплатно раздадут американцам 500 млн домашних тестов на ковид
- Павел Мамаев перешёл из «Ростова» в «Химки»
- Путин: Россия будет адекватно реагировать на недружественные шаги США
- Шойгу предупредил о готовящейся провокации США на востоке Украины
- Новым спортивным директором «Спартака» стал Лука Каттани из ПСЖ
- Шойгу заявил о наращивании США войск у границ РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru