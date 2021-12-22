Офис торгпреда США обвинил Россию в импортозамещении
Американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отклонение России от норм Всемирной торговой организации, заявил офис торгового представителя США Кэтрин Тай.
Вашингтон намерен работать над ответными мерами по линии ВТО. Американское ведомство раскритиковало Москву в ежегодном докладе о соблюдении РФ обязательств перед ВТО. Также США обвинили Россию в расширении государственного контроля над экономикой.
Вашингтон намерен задействовать инструменты ВТО, чтобы привлечь Россию «к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры реализует пилотный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и образования. По его словам, это первый масштабный проект, который министерство реализует совместно с подведомственным ФГАУ НИИ «Восход» и Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана.
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