Офис торгпреда США обвинил Россию в импортозамещении

Вашингтон намерен работать над ответными мерами по линии ВТО. Американское ведомство раскритиковало Москву в ежегодном докладе о соблюдении РФ обязательств перед ВТО. Также США обвинили Россию в расширении государственного контроля над экономикой.

Вашингтон намерен задействовать инструменты ВТО, чтобы привлечь Россию «к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры реализует пилотный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и образования. По его словам, это первый масштабный проект, который министерство реализует совместно с подведомственным ФГАУ НИИ «Восход» и Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана.





