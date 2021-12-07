«Россия готова»: Депутат о возможном введении санкций США

«Причина их введения и в 2014 году и возможного введения сегодня – это противостояние США, которые уже теряют свое геополитическое превосходство и ищут любые инструменты, в том числе санкционные, чтобы свое превосходство сохранить. За последние семь лет, после 2014 года, когда Россия столкнулась с угрозой серьезных финансовых санкций, и это почувствовали наши граждане, был проделан большой путь по обеспечению финансового суверенитета нашей страны. Создали национальную платежную систему, создали национальный платежный инструмент как карту «Мир», которая сегодня заняла значительное место на внутреннем рынке. Сегодня Россия гораздо в большей степени готова к этим санкциям, чем семь лет назад. Сегодня страна в состоянии отстоять наш финансовый суверенитет и защитить права граждан, в том числе, на финансовом рынке. Есть тот набор санкций, которые рассматривают эксперты, и понятно, что они негативно повлияют на наш финансовый рынок, но в очень незначительной степени», - отметил Бахарев.

По его словам, санкции против Крыма на сегодняшний день практически не влияют на жизнь крымчан и не мешют региону реализовывать задачи по его развитию.

«На наш взгляд, санкции – это нелегитимный инструмент. Цель этих санкций – экономическое сдерживание России. Санкции являются инструментом, который призван наказать нашу страну за самостоятельную внешнюю политику, за реализацию собственного курса, отвечающего национальным интересам. Очень немногие страны сегодня обладают реальным внешнеполитическим суверенитетом. Россия одна из них», - заключил Бахарев.

Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российские банки готовы к новым экономическим санкциям США и Европы, однако могут столкнуться с серьезным дефицитом валюты, проблемы могут возникнуть и у желающих провести операции с заграничными счетами.

