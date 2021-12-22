В Пентагоне опровергли слова Шойгу о подготовке США провокаций в Донбассе

Слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о готовящих провокации в Донбассе американских частных военных компаниях ошибочны. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Шойгу предупредил о готовящейся провокации США на востоке Украины

Ранее Шойгу сообщил, что на юго-востоке Украины находятся более 120 сотрудников американских ЧВК, напоминает телеканал «360». По словам министра, военные обустраивают огневые точки в жилых домах и социально значимых объектах, учат украинских военнослужащих вести активные боевые действия для спецопераций. Кроме того, Шойгу заявил о доставке в Донбасс запасов неустановленного химического компонента.

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — приводит слова Кирби РИА Новости.

Как отметил представитель Пентагона, глава американского военного ведомства Ллойд Остин не разговаривал с российским коллегой на фоне эскалации конфликта в Донбассе, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ОпровержениеСергей ШойгуДонбассПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры