В Пентагоне опровергли слова Шойгу о подготовке США провокаций в Донбассе
Слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о готовящих провокации в Донбассе американских частных военных компаниях ошибочны. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Ранее Шойгу сообщил, что на юго-востоке Украины находятся более 120 сотрудников американских ЧВК, напоминает телеканал «360». По словам министра, военные обустраивают огневые точки в жилых домах и социально значимых объектах, учат украинских военнослужащих вести активные боевые действия для спецопераций. Кроме того, Шойгу заявил о доставке в Донбасс запасов неустановленного химического компонента.
«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — приводит слова Кирби РИА Новости.
Как отметил представитель Пентагона, глава американского военного ведомства Ллойд Остин не разговаривал с российским коллегой на фоне эскалации конфликта в Донбассе, пишет Газета.ру.
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