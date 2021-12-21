Шойгу предупредил о готовящейся провокации США на востоке Украины
Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, планируют провокацию с химическим оружием на юго-востоке Украины. Такое заявление сделал глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе заседания министерства с участием президента России Владимира Путина.
По словам Шойгу, члены американских ЧВК работают в городах Авдеевка и Красный Лиман. По данным Минобороны, туда доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.
В Донецкой области, как отметил Шойгу, находятся около 120 сотрудников американских ЧВК. Они работают над подготовкой украинских военных для отрядов спецназа.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в случае продвижения инфраструктуры НАТО дальше на восток, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - до пяти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru