НАТО пугает мощью. Альянс наращивает расходы против России

Накануне президент России Владимир Путин впервые за 12 лет выступил на Давосском экономическом форуме. Он заявил о продлении ядерного договора СНВ-3 с США и рассказал участникам форума о широком спектре угроз, стоящих перед миром. Путин отдельно отметил риск срыва мировых процессов и начала войны всех против всех.

Бывший замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, в чем суть продления договора СНВ-3.

«Он будет продлен так, как он есть. Без дурацких выходок, которые были характерны для администрации Трампа, когда они говорили, что нужно Китай присоединить. Продлить как он есть – это была наша изначальная позиция. Это больше наша победа, но это и победа здравого смысла, потому что никому не нужна бесконечная гонка вооружений», - пояснил Орджоникидзе.

По его словам, новый президент США Джо Байден отказался от условий своего предшественника Дональда Трампа, что позволило продлить соглашение.

«Условия Трампа были настолько искусственны, неприемлемы для всех – и для России, и для Китая. Они просто не хотели продлевать договор. Трамп исходил из того, что продление договора замораживает ракетный потенциал Соединенных Штатов. Им хотелось его развивать, устроить гонку вооружений без ограничений. Байден более разумно подошел, потому что гонке нет предела», - заключил дипломат.