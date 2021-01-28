НАТО пугает мощью. Альянс наращивает расходы против России
Генсек Североатлантического альянса призвал союзников увеличить оборонные расходы для готовности к «агрессивным действиям» России, эксперты НСН оценили риски военного противостояния с Западом.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга готовиться к «агрессивным действиям» России. На своей странице в Twitter он написал, что миру, основанному на «правилах», написанных в нескольких западных столицах, приходит конец. По словам Пушкова, в мире все меньше желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. «Тем более на право бывшего сильного», отдельно выделил сенатор.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их государств для готовности, в том числе, к «агрессивным действиям» России. В связи с этим он призвал союзников увеличить оборонные расходы.
Накануне президент России Владимир Путин впервые за 12 лет выступил на Давосском экономическом форуме. Он заявил о продлении ядерного договора СНВ-3 с США и рассказал участникам форума о широком спектре угроз, стоящих перед миром. Путин отдельно отметил риск срыва мировых процессов и начала войны всех против всех.
Бывший замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, в чем суть продления договора СНВ-3.
«Он будет продлен так, как он есть. Без дурацких выходок, которые были характерны для администрации Трампа, когда они говорили, что нужно Китай присоединить. Продлить как он есть – это была наша изначальная позиция. Это больше наша победа, но это и победа здравого смысла, потому что никому не нужна бесконечная гонка вооружений», - пояснил Орджоникидзе.
По его словам, новый президент США Джо Байден отказался от условий своего предшественника Дональда Трампа, что позволило продлить соглашение.
«Условия Трампа были настолько искусственны, неприемлемы для всех – и для России, и для Китая. Они просто не хотели продлевать договор. Трамп исходил из того, что продление договора замораживает ракетный потенциал Соединенных Штатов. Им хотелось его развивать, устроить гонку вооружений без ограничений. Байден более разумно подошел, потому что гонке нет предела», - заключил дипломат.
Тем не менее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США «заведены слишком далеко в тупик Вашингтоном». По его словам, с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) отношения Кремля и Белого дома «пока не улучшатся». «Расхождения огромные по многим вопросам», - сказал он.
Меж тем российские специалисты наблюдают кратный рост числа заходов военных кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря, заявлял ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он также отметил, что стало больше полетов стратегической авиации США. Кроме того Герасимов обратил внимание на «усиление провокационной деятельности у российских границ». Военные учения НАТО с участием внеблоковых стран, по его словам, носят явно выраженную антироссийскую направленность.
Министерство обороны Швеции опубликовало несколько роликов под общим названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах. Как считают военные, в связи с глобальным потеплением рост интереса к Арктике приведет к борьбе ведущих держав за транспортный коридор и ресурсы, которая затронет и Швецию.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявлял, что в арктическом регионе главными противниками являются Россия и США, но у американцев здесь мало шансов.
«В любой войне ключевым является вопрос береговой инфраструктуры, без этого вести боевые действия проблематично. В США такого нет. Район Аляски будет противостоять нашему району на Камчатке, и боевые действия будут вестись в этой зоне – наш Тихоокеанский флот против 7-го флота США. У Америки в этом случае имеется безусловное значительное превосходство. Нашему флоту будет трудно. Но это именно в Тихом океане, в северной его части. Что касается дальнейшего продвижения по направлению к Северному морскому пути – там у американцев нет никаких шансов. Американский флот не приспособлен для действий в ледовых условиях, береговых баз для ведения боевых действий силами авиации там тоже нет, поэтому такие действия не имеют перспективы», - отметил он, добавив, что в случае прямого столкновения Россия вправе применить ядерное оружие и нанести удар по США.
Ранее сообщалось, что военно-морской флот США начнет проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Как отметил министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт, патрулирование будет препятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере». Он добавил, что ВМС придется действовать в этом регионе «более настойчиво».
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