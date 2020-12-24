Генштаб: Активность кораблей НАТО у границ РФ возросла в разы
Российские специалисты наблюдают кратный рост числа заходов военных кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря, заявил на брифинге для иностранных атташе начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Он также отметил, что стало больше полётов стратегической авиации США, передаёт РИА Новости.
Кроме того. Герасимов обратил внимание на «усиление провокационной деятельности у российских границ». Военные учения НАТО с участием внеблоковых стран, по его словам, носят явно выраженную антироссийскую направленность.
Ранее начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки в интервью немецким СМИ назвал Россию главной угрозой для НАТО. Он, в частности, отметил наращивание российских вооружений и модернизацию российской армии, передаёт RT.
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