Риск катастрофы. Путин сделал очередное предупреждение миру

Президент России Владимир Путин впервые за 12 лет выступил на Давосском экономическом форуме. Он заявил о продлении ядерного договора СНВ-3 с США и рассказал участникам форума о широком спектре угроз, стоящих перед миром. В их числе он назвал усиление социального расслоения, поляризации общественных взглядов и росте популизма, в экономике — имущественное неравенство и безработицу (в том числе будущую, связанную с искусственным интеллектом).

Путин отдельно отметил риск срыва мировых процессов и начала войны всех против всех. «Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации», — заявил он.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что возможность такого конфликта существует.

«Есть такие "часы Судного дня", которые придумали американские ученые. Эти часы показывают, сколько осталось до термоядерной катастрофы. Стрелка ходит взад-вперед, но с каждым колебанием приближается к отметке "полночь", то есть Судный день. Есть очень много ситуаций, которые могут спровоцировать такой конфликт не то что на пустом месте, но около того. Пример – Первая и Вторая мировые войны. Конечно, я согласен с президентом, что в том виде, в каком была Вторая мировая война, новый конфликт разразиться не может. И когда Соединенные Штаты при Трампе повыходили из большого количества соглашений, которые достигались в течение десятилетий, то мир стал ближе к этому Судному дню», - сказал Климов.