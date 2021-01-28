Риск катастрофы. Путин сделал очередное предупреждение миру
Предостережение российского лидера о глобальной мировой катастрофе в НАТО восприняли как угрозу.
Президент России Владимир Путин впервые за 12 лет выступил на Давосском экономическом форуме. Он заявил о продлении ядерного договора СНВ-3 с США и рассказал участникам форума о широком спектре угроз, стоящих перед миром. В их числе он назвал усиление социального расслоения, поляризации общественных взглядов и росте популизма, в экономике — имущественное неравенство и безработицу (в том числе будущую, связанную с искусственным интеллектом).
Путин отдельно отметил риск срыва мировых процессов и начала войны всех против всех. «Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации», — заявил он.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что возможность такого конфликта существует.
«Есть такие "часы Судного дня", которые придумали американские ученые. Эти часы показывают, сколько осталось до термоядерной катастрофы. Стрелка ходит взад-вперед, но с каждым колебанием приближается к отметке "полночь", то есть Судный день. Есть очень много ситуаций, которые могут спровоцировать такой конфликт не то что на пустом месте, но около того. Пример – Первая и Вторая мировые войны. Конечно, я согласен с президентом, что в том виде, в каком была Вторая мировая война, новый конфликт разразиться не может. И когда Соединенные Штаты при Трампе повыходили из большого количества соглашений, которые достигались в течение десятилетий, то мир стал ближе к этому Судному дню», - сказал Климов.
По его мнению, опасность ядерной катастрофы сейчас снова возрастает.
«В 1970-1980-е годы мотивом движения за мир в странах Запада была боязнь миллионов людей, что они внезапно умрут в результате термоядерной катастрофы, что они и их семьи погибнут, и все погибнут. Была такая экзистенциальная угроза. А сейчас главным побудительным стимулом разного рода миротворческих организаций и движений борцов за мир выступает сокращение бюджетов вооружений. Совсем другой посыл. В одном случае экзистенциальная угроза, в другом – куда лучше деньги направить, сугубо экономический. Хотя технические возможности по уничтожению планеты развиваются, а не сворачиваются. И вероятность глобальных конфликтов, когда отсутствует доверие у таких крупных держав, как Россия и США, увеличивается», - пояснил сенатор.
В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что не исключает глобального конфликта, способного привести к концу цивилизации.
«Невозможного в мире не бывает ничего. Пока существуют национальные государства, будет существовать соперничество между ними. История показывает: сколько бы ни говорили о вечном мире, он никогда не наступает. Поэтому зарекаться от вооруженных конфликтов невозможно. А вот насчет войны всех против всех Путин, мягко говоря, лукавит. Сейчас в мире наметилось противостояние между двумя сверхдержавами – Соединенными Штатами и стремительно усиливающимся Китаем. Нарастание этого конфликта, борьбу за сферы влияния мы будем наблюдать в ближайшее десятилетие», - считает Стрелков.
Стрелков высказал мнение, что России желательно воздержаться от вхождения в лагерь Китая или Соединенных Штатов, «чтобы не оказаться полем боя».
«Где бы Российская Федерация ни оказалась, воевать придется ей, ее руками будут воевать. С последующим уничтожением, потерей территории, населения, экономики, самого государства. Насколько реально сохранение Россией нейтралитета, я сказать не возьмусь. Пока все идет к тому, что после Путина придет еще более подчиненный Западу человек, который втянет нас в это противостояние на стороне западного блока. Сейчас это наиболее вероятно», - заключил собеседник НСН.
В подтверждение слов российского президента в ходе онлайн-выступления на Давосском форуме, в которой он отметил повышение градуса агрессивной внешнеполитической риторики ряда западных стран, тем же вечером в НАТО прозвучал призыв увеличить оборонные расходы из-за агрессии России. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг потребовал членов военного комитета блока поддерживать оборонный потенциал их государств, в том числе чтобы быть готовыми к «агрессивным действиям» России.
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