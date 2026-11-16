«Взыскать два миллиарда рублей возможно, но многое зависит от того в какую страну, дружественную или нет, выведены деньги, но даже если деньги выведены за границу, ключевой вопрос в том, удалось ли следствию установить конечных получателей средств и обеспечить арест имущества. Для зарубежных активов потребуется международное правовое сотрудничество, что сегодня существенно осложнено санкциями и политическими обстоятельствами. При доказанности совместного причинения вреда взыскание может быть обращено солидарно на виновных участников преступной схемы, а также на имущество и активы, приобретённые на похищенные средства. Важно понимать, что обвинительный приговор и реальный возврат денег - совершенно разные вещи. Можно взыскать миллиарды на бумаге, но не получить ни рубля, если имущество своевременно не обнаружено и не арестовано», - рассказал он.

По его словам, в теории Кехман сможет претендовать на помилование, но освобождение от уголовного наказания не освобождает от обязанности возместить причинённый ущерб.

«Безусловно, суд обязан учитывать состояние здоровья обвиняемого. Тяжёлое онкологическое заболевание может повлиять не только на меру пресечения и строгость наказания, но и стать основанием для освобождения от наказания по статье 81 УК РФ. В следственных изоляторах России содержится 170 человек с подтверждёнными онкологическими заболеваниями, и сам по себе диагноз ещё не означает автоматического освобождения - необходимы медицинские заключения. Прецедент блогера Лерчек, помилованной президентом 14 ноября, показывает, что такой гуманитарный механизм реально применяется. Но помилование - исключительное полномочие президента, а не обязанность государства. Кехман также сможет претендовать на помилование после осуждения. Однако с учётом тяжести предъявленных обвинений прогнозировать такое решение преждевременно. Даже освобождение от уголовного наказания не освобождает от обязанности возместить причинённый ущерб (взыскание похищенных 2 млрд рублей). Уголовный штраф может быть отменён в результате помилования», - отметил он.

Со своей стороны, театральный критик Ольга Галахова раскрыла, почему в целом реконструкции театров затягиваются.

«Конечно, это большая сумма. Судя по тому, в каком состоянии театр находится, эта ответственность должна быть. Но я финансовой стороной не занимаюсь, это не моя сфера, пусть разбираются профессионалы. Реконструкции театров превращаются в долгострои по разным причинам: влияет несистематическое финансирование, какие-то юридические вопросы и смены руководства, так как для инвестора это не самый лучший фон», - заключила собеседница НСН.

Летом прошлого года Басманный суд Москвы арестовал имущество Кехмана и его семьи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

