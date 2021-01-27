«Польша в панике!» В Берлине рассказали, как Байден «кинул» поляков

В Польше увидели «признаки шизофрении» в политике Джо Байдена. Возвращение США к тесному сотрудничеству с Германией вызывают тревогу в Польше, заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский. По его словам, такой курс может привести к завершению строительство трубопровода «Северный поток — 2».

Польский профессор отметил, что более крепкие отношения США и Германии приведут к улучшению контактов между Вашингтоном и Москвой.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что предыдущий президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах обещал Польше более важную роль в НАТО и Евросюзе.

По словам эксперта, реальность оказалась несколько иной.