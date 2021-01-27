«Польша в панике!» В Берлине рассказали, как Байден «кинул» поляков
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что диалог нового американского президента с Москвой и Берлином стал неожиданностью для Варшавы.
В Польше увидели «признаки шизофрении» в политике Джо Байдена. Возвращение США к тесному сотрудничеству с Германией вызывают тревогу в Польше, заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский. По его словам, такой курс может привести к завершению строительство трубопровода «Северный поток — 2».
Польский профессор отметил, что более крепкие отношения США и Германии приведут к улучшению контактов между Вашингтоном и Москвой.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что предыдущий президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах обещал Польше более важную роль в НАТО и Евросюзе.
По словам эксперта, реальность оказалась несколько иной.
«Шизофрения, к сожалению, не в США, а в Польше, и уже давно. Поляки недвусмысленно ставили на Трампа. Он им обещал более важную роль в НАТО, в ЕС. Фактически Трамп менял соотношение сил в Европе. Он пытался ослабить Германию и Францию, в то же время пытался выстраивать особенное отношение с Польшей и восточно-европейскими странами. Он обещал им сжиженный газ вместо российского. А Байден ведет себя абсолютно не так, как ожидалось. Он договорился с Россией по вопросам разоружения. Он вернулся к обсуждению Парижского протокола о защите климата, что означает, что Америка будет реже вывозить сжиженный газ в Европу. Это видят в Польше, я думаю, они в панике. Байден не звонил полякам после того как стал президентом. Он позвонил Эммануэлю Макрону, Борису Джонсону и Ангеле Меркель. Это говорит о целях Америки в Европе. Поляки чувствуют, что они в стороне. США обижать они не хотят, поэтому все стрелки сейчас пойдут на Германию», - объяснил он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент считает «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы. Кроме того, команда Байдена намерена изучить введенные предшественниками ограничительные меры против проекта. Собеседник НСН рассказал, что США все же попытаются воздействовать на немецкое правительство в попытках остановить строительство газопровода.
«Я думаю, что американцы поняли, что напрямую пригрозить и остановить немцев невозможно. Но они будут стараться воздействовать на разные фонды, а также на общественное мнение, чтобы нагнетать определенную антироссийскую атмосферу в Германии. Пытаясь надавить на немецкое правительство, они хотят заставить его в последний момент отказаться от проекта. Но пока это правительство у власти, я вижу, что оно не поддается на такое давление. К тому же есть много сил, в частности, достаточно влиятельное бизнес-лобби, которое борется за продолжение этого проекта в Германии», - отметил политолог.
Рар также заявил, что в Германии ощущается нарастание общественного недовольства из-за чрезмерно агрессивной политики Польши.
«У немцев к полякам особенное отношение из-за исторических событий. Польша является жертвой во Второй мировой войне, поэтому они многое могут себе позволить, даже агрессивные выкрики в сторону Германии, которые там должны проглатывать, как горькую пилюлю. Но растут противостояния. Немцы не могут терпеть националистическую политику польского правительства внутри Европейского союза. Польша раскачивает ЕС. Она бросила вызов либеральным ценностям Европы. Между Германией и Польшей, конечно, нарастает конфликт», - заключил он.
Накануне состоялся первый телефонный разговор между президентами России и США. Главной темой стало продление истекающего в начале января ядерного договора СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений. Также Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+17 741 / сут.
Умерли
71 076+594 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+27 922 / сут.
- Госдума приняла законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя в пластике
- Кадышева исполнила рэп в «Инстаграме» Лазарева
- «Недружественный шаг». В МИД РФ раскритиковали требование «Большой семёрки» освободить Навального
- СМИ: Силовики пришли с обыском в московские квартиры Навального
- В МИД РФ оценили возможность выстраивания диалога с ЕС из-за cитуации с Навальным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru