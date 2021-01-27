Дипломат назвал продление СНВ-3 победой России и здравого смысла
Бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН отметил, что договор продлевается без каких-либо избыточных условий - «без дурацких выходок», свойственных администрации Дональда Трампа.
В Госдуме и Совете Федерации сегодня рассматривают внесенный президентом законопроект о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его продление Россия и США согласовали накануне, российская сторона готовится ратифицировать соответствующий документ.
Бывший замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, в чем суть продления договора СНВ-3.
«Он будет продлен так, как он есть. Без дурацких выходок, которые были характерны для администрации Трампа, когда они говорили, что нужно Китай присоединить. Продлить как он есть – это была наша изначальная позиция. Это больше наша победа, но это и победа здравого смысла, потому что никому не нужна бесконечная гонка вооружений», - пояснил Орджоникидзе.
По его словам, новый президент США Джо Байден отказался от условий своего предшественника Дональда Трампа, что позволило продлить соглашение.
«Условия Трампа были настолько искусственны, неприемлемы для всех – и для России, и для Китая. Они просто не хотели продлевать договор. Трамп исходил из того, что продление договора замораживает ракетный потенциал Соединенных Штатов. Им хотелось его развивать, устроить гонку вооружений без ограничений. Байден более разумно подошел, потому что гонке нет предела», - заключил дипломат.
Напомним, соглашение о продлении СНВ-3 между Россией и США было заключено 26 января на пять лет.
СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Срок его действия истекал 5 февраля 2021 года.
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