Дипломат назвал продление СНВ-3 победой России и здравого смысла

В Госдуме и Совете Федерации сегодня рассматривают внесенный президентом законопроект о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его продление Россия и США согласовали накануне, российская сторона готовится ратифицировать соответствующий документ.

Бывший замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, в чем суть продления договора СНВ-3.

«Он будет продлен так, как он есть. Без дурацких выходок, которые были характерны для администрации Трампа, когда они говорили, что нужно Китай присоединить. Продлить как он есть – это была наша изначальная позиция. Это больше наша победа, но это и победа здравого смысла, потому что никому не нужна бесконечная гонка вооружений», - пояснил Орджоникидзе.