Генсек НАТО призвал союзников оставаться готовыми к агрессии РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников поддерживать свой оборонный потенциал с тем, чтобы быть готовыми к «агрессивным действиям России». Об этом сообщается в заявлении председателя военного комитета альянса Стюарта Пича, опубликованном на сайте НАТО.

«Генсек настоятельно призвал союзников увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и обеспечить готовность наших военных к реагированию на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъёмом Китая», — цитирует заявление RT.

Кроме того, Пич отмечает, что НАТО сталкивается с рядом проблем, несмотря на репутацию «самого сильного военного альянса», сообщает РЕН ТВ.

Ранее генерал бундесвера, начальник штаба американской армии в Висбадене Джаред Зембритцки назвал Россию самой большой угрозой НАТО. Военный считает, что РФ активно наращивает вооружение и модернизирует армию, сообщает Ura.ru.

