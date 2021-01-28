Генсек НАТО призвал союзников оставаться готовыми к агрессии РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников поддерживать свой оборонный потенциал с тем, чтобы быть готовыми к «агрессивным действиям России». Об этом сообщается в заявлении председателя военного комитета альянса Стюарта Пича, опубликованном на сайте НАТО.
«Генсек настоятельно призвал союзников увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и обеспечить готовность наших военных к реагированию на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъёмом Китая», — цитирует заявление RT.
Кроме того, Пич отмечает, что НАТО сталкивается с рядом проблем, несмотря на репутацию «самого сильного военного альянса», сообщает РЕН ТВ.
Ранее генерал бундесвера, начальник штаба американской армии в Висбадене Джаред Зембритцки назвал Россию самой большой угрозой НАТО. Военный считает, что РФ активно наращивает вооружение и модернизирует армию, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+17 741 / сут.
Умерли
71 076+594 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+27 922 / сут.
- Брата Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов
- Вступил в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков
- Инфекционист посоветовала не носить две маски от коронавируса
- Депутат Сопчук обжалует конфискацию у него активов на 39 млрд
- Вирусолог предсказал скорое окончание пандемии COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru