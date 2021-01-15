Минобороны Швеции сняло фильм о возможных сценариях войны

Министерство обороны Швеции опубликовало ряд видеороликов под общим названием «Когда начнется война». В одном из видео военный эксперт называет США, Россию и Китай потенциальными противниками. Видеозаписи опубликованы на YouTube.

В основном, содержание видеороликов затрагивает тему масштабных политических потрясений на фоне глобального потепления. Авторы видео предполагают, что климатические изменения будут подогревать все больший интерес крупных мировых игроков к Арктике и Северному Ледовитому океану.