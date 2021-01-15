Минобороны Швеции сняло фильм о возможных сценариях войны
Министерство обороны Швеции опубликовало ряд видеороликов под общим названием «Когда начнется война». В одном из видео военный эксперт называет США, Россию и Китай потенциальными противниками. Видеозаписи опубликованы на YouTube.
В основном, содержание видеороликов затрагивает тему масштабных политических потрясений на фоне глобального потепления. Авторы видео предполагают, что климатические изменения будут подогревать все больший интерес крупных мировых игроков к Арктике и Северному Ледовитому океану.
Ролик не демонстрирует прямого противостояния с Россией: в нем используются архивные вставки из заседаний Президиума ЦК КПСС и заседаний законодательных органов других стран-участниц Холодной войны. Основной посыл видеоматериалов сводится к необходимости повышенного финансирования вооруженных сил Швеции.
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