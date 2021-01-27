«Байден включил мозги». Американист объяснил продление ДСНВ с Россией
Американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН рассказал, почему администрация нового президента США оказалась более лояльной в переговорах с Россией в сфере ядерных вооружений.
Россия и США приняли решение продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он рассказал, что соглашение будет продлено на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и «каких бы то ни было довесков».
Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН назвал нового президента США Джо Байдена адекватным человеком в сравнении с его предшественником Дональдом Трампом.
«США продемонстрировали здравый смысл. Все действия администрации Трампа, особенно, на завершающем этапе его правления, характеризовались отсутствием здравого смысла. В отношении Москвы выдвигались условия заведомо неприемлемые, поэтому никто даже и не думал, выгодно это или нет. Байден, который очень хорошо понимает тематику ограничений в сфере ядерных вооружений, и в целом человек, который по жизни отличался здравым смыслом, просто включил мозги. США не имеют возможности продавить Москву ни на какие уступки. Об этом мог только мечтать такой неграмотный и «политически отмороженный» человек, как Помпео», - рассказал он.
По словам Евстафьева, ситуация продления на пять лет без условий и ограничений Москве более выгодна, чем Вашингтону.
«Но у США нет никаких возможностей в ближайшем будущем это изменить. Поэтому они решили пока отложить вопрос о гонке вооружений, пока не станет ясно, куда делись деньги, которые выделял Трамп на модернизацию стратегических ядерных вооружений», - добавил американист.
Собеседник НСН заявил, что США проиграли бы гораздо больше в случае окончательного разрыва соглашения.
«Но говорить, что США проиграли, бессмысленно. Они проиграли бы гораздо больше, если бы подвесили эту ситуацию. США пытались пугать Россию гонкой стратегических ядерных вооружений, которую они устроить не могут. А Россия участвовать в этой гонке не хочет. Кто-то не может, а кто-то не хочет. Это выгодно обоим. Новая администрация антироссийская, там русофоб на русофобе, это понятно. Но у этой администрации больше здравого смысла, чем у всего внешнеполитического блока замечательного Дональда, что для нас является большим стратегическим выводом, хотя мы привыкли иметь дело с идиотами», - заключил эксперт.
Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о перезагрузке отношений с США пока не приходится. По его словам, условий для этого нет. Он отметил, что в ходе разговора лидеры России и США отметили наличие серьезных разногласий, но высказались за продолжение диалога.
Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. В итоге оба выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ и поручили сотрудникам успеть продлить его до 5 февраля.
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