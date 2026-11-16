Джонсон назвал вступление Украины в НАТО единственным способом закончить конфликт
Вступление Украины в НАТО является единственным способом завершить конфликт на территории страны, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он написал в социальной сети Х.
По мнению политика, членство Киева в альянсе —«единственное, что действительно сработает», отмечает RT.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна занять «законное место» в Североатлантическом альянсе.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что сохранение нейтрального статуса Украины - одна из приоритетных целей РФ.
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