Джонсон назвал вступление Украины в НАТО единственным способом закончить конфликт

Вступление Украины в НАТО является единственным способом завершить конфликт на территории страны, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он написал в социальной сети Х.

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По мнению политика, членство Киева в альянсе —«единственное, что действительно сработает», отмечает RT.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна занять «законное место» в Североатлантическом альянсе.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что сохранение нейтрального статуса Украины - одна из приоритетных целей РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаБорис Джонсон

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