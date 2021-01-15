«Бредовые фантазии!» В России ответили Швеции на сценарии войны
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН предрек полное поражение вероятных противников РФ.
Министерство обороны Швеции опубликовало несколько роликов под общим названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах. Как считают военные, в связи с глобальным потеплением рост интереса к Арктике приведет к борьбе ведущих держав за транспортный коридор и ресурсы, которая затронет и Швецию.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что в арктическом регионе главными противниками являются Россия и США, но у американцев здесь мало шансов.
«В любой войне ключевым является вопрос береговой инфраструктуры, без этого вести боевые действия проблематично. В США такого нет. Район Аляски будет противостоять нашему району на Камчатке, и боевые действия будут вестись в этой зоне – наш Тихоокеанский флот против 7-го флота США. У Америки в этом случае имеется безусловное значительное превосходство. Нашему флоту будет трудно. Но это именно в Тихом океане, в северной его части. Что касается дальнейшего продвижения по направлению к Северному морскому пути – там у американцев нет никаких шансов. Американский флот не приспособлен для действий в ледовых условиях, береговых баз для ведения боевых действий силами авиации там тоже нет, поэтому такие действия не имеют перспективы», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что в случае прямого столкновения Россия вправе применить ядерное оружие и нанести удар по США.
«Америка не владеет в деталях особенностями гидрологии и ледового режима Севморпути. Потому, даже если они обретут ледоколы, то действия против России, которая располагает там всей необходимой инфраструктурой и информацией, обречены на провал. Надо еще не забывать важный документ – основы политики РФ в сфере ядерного сдерживания. Если американцы разломят Северный флот, то Россия просто нанесет по США полноценный ядерный удар, и они будут уничтожены. Перспектив обеспечить военным путем контроль за Северным морским путем ни у США, ни у кого бы то ни было еще. Это все бредовые фантазии, ориентированные на тупого обывателя. Они преследуют цель одну – увеличить военный бюджет, если идет речь о шведах. Второе – оправдать включение Швеции в состав учений в 2021 году и в перспективе возможно даже включить эту страну в НАТО», - заявил Сивков.
Ранее сообщалось, что военно-морской флот США начнет проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Как отметил министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт, патрулирование будет препятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере». Он добавил, что ВМС придется действовать в этом регионе «более настойчиво».
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