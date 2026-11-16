«По данным Минздрава, в 2025 году в России было зарегистрировано 3,7 млн пациентов с ожирением. Из них 700 тысяч — это дети. За последние пять лет число зарегистрированных случаев детей до 14 лет увеличилось в 1,3 раза. Конечно, учебник на первых годах жизни даст человеку культуру питания. Потому что если мы ему заложим это в голову он пронесет это через всю свою жизнь. Какие причины ожирения в России? Первое, это то, что ребенок получает с едой больше энергии, чем необходимо. Избыток приводит к появлению жировых отложений. И второе — нарушенный режим питания в течение дня. Чаще всего речь идет о переедании во время полдника и ужина. Также играет роль избыточное количество перекусов. Самое главное, что фастфуд нам сегодня подарил? Мы нарушили генетически заложенную культуру питания: завтрак, обед, ужин. Но теперь же есть фастфуд, и ребенок может идти по улице и немытыми руками брать и жевать картошку, которую ему пожарили в коричневом мешке», — рассказал он.

Ранее академик РАН, Директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, заслуженный деятель науки Российской Федерации Дмитрий Никитюк в пресс-центре НСН рассказал, что из себя представляет учебник по здоровому питанию среди школьников и чем он уникален.



