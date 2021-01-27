Рябков заявил, что продление СНВ-3 не улучшит отношения России и США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США «заведены слишком далеко в тупик Вашингтоном», сообщает РИА Новости.
По его словам, с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) отношения Кремля и Белого дома «пока не улучшатся».
«Расхождения огромные по многим вопросам», - сказал Рябков.
Ранее замглавы МИД РФ рассказал, что Россия и США приняли решение продлить договор СНВ-3 на условиях Москвы, сообщает RT. По словам Рябкова, действие документа продлевается «на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков».
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