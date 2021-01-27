«Шаг в правильном направлении». Путин оценил продление ДСНВ
Президент России Владимир Путин заявил, что противоречия в мире продолжают "закручиваться по спирали", сообщает ТАСС.
Выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Путин отметил, что система глобальной безопасности деградирует.
По словам российского лидера, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет является шагом в правильном направлении.
Ранее Путин и американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению соглашения, сообщает RT.
После разговора с американским коллегой, глава РФ внёс в Госдуму проект закона о ратификации ДСНВ на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Совет Федерации РФ на заседании 27 января ратифицировал соглашение о продлении Договора СНВ-3.
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