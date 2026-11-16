Академик РАН, заслуженный врач России, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, почему и детям, и взрослым будет удобно и понятно читать новые учебники по питанию для школьников.

«В этом учебнике есть и картинки, он богат иллюстрациями, особенно для младших классов. Эти учебники имеют научный фундамент, но изложены в понятной форме, как для родителей, так и для детей», — рассказал он.