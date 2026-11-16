Онищенко раскрыл, как детям читать учебник по правильному питанию

Геннадий Онищенко раскрыл, что учебники «Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!» для учеников 5–9-х классов написаны понятным языком, а Дмитрий Никитюк уточнил, что у них хорошая полиграфия.

Академик РАН, заслуженный врач России, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, почему и детям, и взрослым будет удобно и понятно читать новые учебники по питанию для школьников.

«В этом учебнике есть и картинки, он богат иллюстрациями, особенно для младших классов. Эти учебники имеют научный фундамент, но изложены в понятной форме, как для родителей, так и для детей», — рассказал он.

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В свою очередь академик РАН, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, заслуженный деятель науки России Дмитрий Никитюк подтвердил, что все три учебника имеют блестящую полиграфическую базу. Об этом он заявил в пресс-центре НСН.

Ранее стало известно, что в российских школах появится новая серия учебников «Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!» для учеников 5–9-х классов. Пособия подготовлены учёными Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии под научной редакцией академика РАН Геннадия Онищенко. В них школьникам расскажут о принципах сбалансированного питания, питьевом режиме, качестве продуктов, чтении этикеток и последствиях нарушения пищевого баланса. Отдельные разделы посвящены питанию подростков с избыточной массой тела и ожирением. Таким образом, борьба с детским ожирением всё больше смещается в сторону профилактики и формирования правильных привычек с раннего возраста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Игор Войдаков
ТЕГИ:ШколаЗдоровьеЗдоровое Питание

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