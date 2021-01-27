«Борьба всех против всех в мире». Путин предрек будущее мира

Президент РФ Владимир Путин заявил, что опасается войны всех против всех в мире.

В ходе онлайн-выступления на Давосском форуме Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по характеру вызовов и угроз.

«Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», - сказал он.

В этой связи глава государства видит опасность столкнуться с глобальным срывом в войну всех против всех.

В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьёва заявил, что от мировой войны человечество спасает ядерный паритет.

К развязыванию третьей мировой войны в 2021 году могут привести действия США и Турции, рассказал НСН публицист Анатолий Вассерман, который рекомендует руководству России тщательнее следить за политикой этих стран.

