«Борьба всех против всех в мире». Путин предрек будущее мира
Президент РФ Владимир Путин заявил, что опасается войны всех против всех в мире.
В ходе онлайн-выступления на Давосском форуме Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по характеру вызовов и угроз.
«Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», - сказал он.
В этой связи глава государства видит опасность столкнуться с глобальным срывом в войну всех против всех.
В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьёва заявил, что от мировой войны человечество спасает ядерный паритет.
К развязыванию третьей мировой войны в 2021 году могут привести действия США и Турции, рассказал НСН публицист Анатолий Вассерман, который рекомендует руководству России тщательнее следить за политикой этих стран.
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