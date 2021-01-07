ВМС США начнут патрулирование рядом со стратегическим регионом России

Военно-морской флот США начнет проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Breaking Defence.

Как отметил министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт, патрулирование будет препятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере». Он добавил, что ВМС придется “действовать более настойчиво” в этом регионе.

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Министр добавил, что ситуация в Арктике схожа с разногласиями в Южно-Китайском море, где Китай оспаривает свою зону ответственности с другими странами. Брейтуэйт заключил, что ВМС США в дальнейшем будут гарантировать своим партнерам свободу судоходства.



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ФОТО: Википедия
ТЕГИ:АрктикаВМС США
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