ВМС США начнут патрулирование рядом со стратегическим регионом России

Военно-морской флот США начнет проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Breaking Defence.

Как отметил министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт, патрулирование будет препятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере». Он добавил, что ВМС придется “действовать более настойчиво” в этом регионе.