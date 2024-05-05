«Блеф» и «олимпийское перемирие»: Запад обещает закончить конфликт на Украине

Некоторые западные страны, в особенности Франция и США, стали чаще делать заявления о желании закончить противостояние Москвы и Киева мирным путем. Однако весь этот «блеф» они используют в собственных интересах.

«Олимпийское перемирие»

Так, французский лидер Эмманюэль Макрон перед встречей с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что у Франции есть дипломатические шаги, которые она собирается предпринять для разрешения существующих в мире конфликтов, в том числе ситуации на Украине. При этом как именно Париж планирует действовать, он пока не объяснил. В то же время Макрон добавил, что «олимпийское перемирие» должно стать посланием для всего мира.