«Блеф» и «олимпийское перемирие»: Запад обещает закончить конфликт на Украине
В последнее время Запад все чаще агитирует к завершению конфликта на Украине, но ничего не делает для его окончания.
Некоторые западные страны, в особенности Франция и США, стали чаще делать заявления о желании закончить противостояние Москвы и Киева мирным путем. Однако весь этот «блеф» они используют в собственных интересах.
«Олимпийское перемирие»
Так, французский лидер Эмманюэль Макрон перед встречей с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что у Франции есть дипломатические шаги, которые она собирается предпринять для разрешения существующих в мире конфликтов, в том числе ситуации на Украине. При этом как именно Париж планирует действовать, он пока не объяснил. В то же время Макрон добавил, что «олимпийское перемирие» должно стать посланием для всего мира.
До этого о плане по прекращению украинского конфликта также говорил бывший президент США Дональд Трамп. В случае победы на выборах он пообещал раскрыть подробный план по «мирному окончанию» конфликта на Украине, который он уже якобы разработал. При этом кандидат в президенты США подчеркнул, что пока не собирается публично обсуждать разработанные шаги, иначе может быть потерян «весь рычаг воздействия».
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, также говорил, что США надеются на то, что Россия проявит готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в соответствии с принципами международного права.
Конференция без России
Продолжая «попытки» примирить Россию и Украину, Запад даже решил с 15 по 16 июня провести Мирную конференцию в Швейцарии. Однако Москву на нее пригласить «забыли».
В свою очередь в МИД России скептически отнеслись к стремлению Запада провести подобное мероприятие. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что доверия к Швейцарии как к площадке по урегулированию российско-украинского конфликта нет и не может быть.
По ее мнению, Женева поддерживает Киев в этом противостоянии с Москвой и также вводит санкции в отношении России, принимая «стратегии, исключающие РФ из системы европейской безопасности». Захарова также подчеркнула, что в таких условиях Швейцария не может быть нейтральной принимающей стороной и тем более посредником.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что эта конференция может принести пользу тем, что продемонстрирует провал «мирного плана» украинского лидера Владимира Зеленского, предусматривающего выход Украины на границы 1991 года, а также обнаружит «полнейшую импотенцию нынешних западных элит». По его словам, благодаря этому мероприятию Россия сможет продолжать зачистку украинской территории с целью краха украинского политического режима и возвращения в состав РФ исконных территорий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что мирный саммит в Швейцарии без участия Москвы не имеет смысла. По его словам, сначала необходимо определить, какую формулу мира будут обсуждать на этом предстоящем мероприятии. Песков также напомнил, что Кремль открыт к переговорам по Украине.
Французский «блеф»
При этом «мирный» Макрон почему-то считает легитимной отправку войск на Украину по просьбе Киева. По его словам, это возможно в случае прорыва фронта российской стороной.
«Если Россия победит на Украине, безопасности в Европе не будет. Дальше — Молдавия, Литва, Польша, Румыния или любая соседняя страна», - заявил он.
Однако, например, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против такой идеи французского президента. Он назвал такой вариант «опасной эскалацией» и подчеркнул, что в отправке западных войск на Украину нет необходимости. При этом до этого он заявлял, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Однако агентство Reuters, опубликовавшее эту новость, потом удалило ее с сайта, пообещав выпустить пересмотренную версию.
В то же время Франция все равно отправляет свои войска на Украину. Так, издание Asian Times со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена сообщило, что войска французского Иностранного легиона уже развернуты в Славянске. По его словам, передовой отряд состоит из 100 артиллеристов и разведчиков. Согласно источникам, они собираются помогать 54-й украинской отдельной механизированной бригаде. Брайен также рассказал, что это первая группа примерно в 1,5 тысячи солдат Иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН рассказал, что в Париже заявления Макрона об отправке войск на Украину считают «блефом» с целью отвлечь граждан от экономических и социальных проблем.
«Все эти идеи непопулярны во Франции, несмотря на пугалки Макрона. Там стараются запугать французов тем, что Россия якобы не остановится на Украине. Поэтому 50% французов опасаются, что Россия будет вести агрессивную политику. Многие считают заявления Макрона блефом, который имеет политические цели отвлечь французов от социальных и экономических проблем», - заметил он.
Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка-НСН» отметил, что противостояние России и Запада не закончится в случае победы Дональда Трампа на выборах.
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