Макрон назвал легитимной отправку войск на Украину по просьбе Киева
Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск на Украину, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist.
По его словам, отправку войск на Украину также можно реализовать в случае прорыва фронта российской стороной. Макрон отметил, что Запад не должен исключать отправку войск в зону конфликта.
Россия не знает границ, считает президент Франции. Если Россия победит на Украине, безопасности в Европе, по его словам, не будет: дальше — Молдавия, Литва, Польша, Румыния или любая соседняя страна.
Ранее президент Франции назвал «угрожающими» комментарии главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, которые он озвучил в беседе с французским коллегой Себастьяном Лекорню, сообщает RT.
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