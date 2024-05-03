«Выгнать американцев!»: Российские силы заняли военную базу США в Нигере
Российские военнослужащие вошли на авиабазу 101 в Нигере на фоне «неспешного» вывода американских сил из страны.
Российские военнослужащие вошли на авиабазу 101 в Нигере, где размещаются американские войска, сообщают агентство Reuters и издание The Guardian.
В публикации Reuters отмечается, что ситуация происходит на фоне напряжения между РФ и США из-за конфликта на Украине и на фоне переговоров о выводе американских сил из этой африканской страны. Уточняется, что Вашингтон дал понять действующим властям в Нигере, что американцы не могут находиться на одной базе с россиянами.
Высокопоставленный представитель Министерства обороны США назвал ситуацию «не очень хорошей, но управляемой», добавив, что россияне использовали отдельный ангар.
АМЕРИКАНЦЫ НЕ ХОТЯТ УХОДИТЬ
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции подтвердил информацию о присутствии российских военнослужащих на авиабазе в Нигере. Он подчеркнул, что у российских военных нет доступа к технике США.
В Пентагоне также заявили, что российские силы будут находиться на территории базы до вывода США своего контингента из страны, передает РИА Новости.
По данным источника Reuters, власти Нигера уведомили администрацию США, что всего в стране будут находиться около 60 российских военнослужащих.
Отмечается, что российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. До этого военные власти Нигера потребовали от американцев вывести военнослужащих из страны (порядка 1100 человек личного состава).
В марте власти США обвинили Нигер в подготовке к сделке о предоставлении Ирану доступа к месторождениям урана. По данным The Wall Street Journal, это обвинение могло стать причиной, по которой Нигер разорвал военное соглашение с США.
Более того, в прошлом году в Нигере произошел военный переворот, который Вашингтон назвал незаконным.
Американцы же с выводом сил не спешат. По некоторым данным, они пытаются договориться о передислокации в Кот-д’Ивуар, но пока реальнее перспектива эвакуации на базу НАТО в Германию.
Между тем в столице Нигера на круговых развязках появились флаги России, передают СМИ.
Американская газета The Hill ранее писала, что вывод американских военных из Нигера снизит роль США в регионе и поспособствует увеличению влияния России, Ирана и Китая в Африке. Издание описывало вывод военных США из Нигера как «крупную неудачу для ВС США».
О планах разместить в Нигере российский «Африканский корпус» в январе сообщало агентство Bloomberg. Источники издания рассказали, что новый военный контингент должен будет заменить миссию ЧВК «Вагнер».
12 апреля в Нигер прибыла группа военных специалистов из России, пишут РИА Новости. В репортаже также утверждалось, что военные специалисты из России доставили в республику «вооружения последнего поколения».
ПОКИНУЛИ ЧАД
При этом параллельно с этим США вывели войска из другой африканкой страны – из Чада. Американские СМИ со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщили, что США временно вывели семьдесят пять военнослужащих из состава 20-ой группы специального назначения.
Позднее глава Африканского командования ВС США Майкл Лэнгли объяснил, что вывод войск из Чада был обусловлен «пересмотром соглашения о военном сотрудничестве между странами». Американцы надеются возобновить переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности после выборов в Чаде 6 мая.
При этом в Чаде уже были замечены российские специалисты. Так, африканист и политтехнолог Виктор Васильев сообщил, что в страну прибыли военные эксперты, а также политтехнологи и социологи. Ранее в своем Telegram-канале он писал, что «группа Вагнера давно положила глаз на Чад».
«Согласно моим инсайдам, первые командировки российских военных специалистов в Чад случились ещё месяц назад. Для Деби (президент Чада. - прим. НСН) приглашение российских специалистов, учитывая особую популярность ЧВК Вагнер, действительно выглядит предвыборным пиаром. Но не это главное. Предполагаю, что Деби-младший опасается уличных протестов в первые дни после предстоящих президентских выборов 6 мая, которые могут быть спровоцированы американской стороной (подобное уже случалось в 2022 году. Выгнали американцев из Нигера, отстоим и Чад!», - пишет он.
Кризис в вопросе размещения американских военных объектов в Африке вынудил США искать других партнеров. «Запасной аэродром» нашелся в Кот-д'Ивуаре, чего не скрывают уже и сами американцы.
В 2024 году Африканское командование ВС США выделит более $65 миллионов Кот-д'Ивуару, большая часть из которых будет направлена на борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности границ на севере страны, где она граничит с Буркина-Фасо, пишут СМИ.
ВСЛЕД ЗА ФРАНЦИЕЙ
Напомним, что летом 2023 года в Нигере произошел военный переворот, мятежники потребовали от Франции вывести свои войска. Подразделения французских военных стали покидать африканскую страну в конце октября. 22 декабря последние французские военнослужащие, находившиеся в Нигере, покинули страну.
Нестабильная ситуация в африканском регионе, кажется, застала врасплох не только Францию, но и коллективный Запад в лице США. 30 августа вслед за Нигером переворот случился в Габоне.
Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский заявил НСН, что вообще-то французская политика в Африке уже десять лет терпит крах. По его словам, это как раз и приводит к тому, что местные лидеры обращаются за помощью к ЧВК «Вагнер».
Военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН. По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием.
Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале тогда написал, что Эммануэль Макрон не может ничего противопоставить стремлению африканских стран тянуться к России, которая стала для региона альтернативой колониальному Западу.
В конце января Буркина-Фасо, Нигер и Мали решили покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило агентство Reuters. В совместном заявлении государств говорится, что ЭКОВАС попал под влияние Запада и начал угрожать странам-членам. Также в документе отмечается, что организация не оказала содействие в борьбе с терроризмом. Три страны обвинили блок в «незаконных и безответственных санкциях».
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