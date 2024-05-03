«Выгнать американцев!»: Российские силы заняли военную базу США в Нигере

Российские военнослужащие вошли на авиабазу 101 в Нигере, где размещаются американские войска, сообщают агентство Reuters и издание The Guardian.

В публикации Reuters отмечается, что ситуация происходит на фоне напряжения между РФ и США из-за конфликта на Украине и на фоне переговоров о выводе американских сил из этой африканской страны. Уточняется, что Вашингтон дал понять действующим властям в Нигере, что американцы не могут находиться на одной базе с россиянами.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США назвал ситуацию «не очень хорошей, но управляемой», добавив, что россияне использовали отдельный ангар.

АМЕРИКАНЦЫ НЕ ХОТЯТ УХОДИТЬ

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции подтвердил информацию о присутствии российских военнослужащих на авиабазе в Нигере. Он подчеркнул, что у российских военных нет доступа к технике США.

В Пентагоне также заявили, что российские силы будут находиться на территории базы до вывода США своего контингента из страны, передает РИА Новости.

По данным источника Reuters, власти Нигера уведомили администрацию США, что всего в стране будут находиться около 60 российских военнослужащих.