СМИ: Глава МИД Британии заявил, что у Украины есть право бить по целям внутри России

Кэмерон отметил, что говорит о применении украинской стороны предоставленного Лондоном оружия.

Позже новость исчезла с сайта Reuters. Агентство отозвало публикацию и обещало выпустить пересмотренную версию в скором времени.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск на Украину, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос, напоминает «Радиоточка НСН».