СМИ: Глава МИД Британии заявил, что у Украины есть право бить по целям внутри России

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием, передает Reuters.

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Кэмерон отметил, что говорит о применении украинской стороны предоставленного Лондоном оружия.

Позже новость исчезла с сайта Reuters. Агентство отозвало публикацию и обещало выпустить пересмотренную версию в скором времени.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск на Украину, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОружиеПолитикаСпецоперацияВСУУкраинаВеликобритания

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