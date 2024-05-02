СМИ: Глава МИД Британии заявил, что у Украины есть право бить по целям внутри России
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием, передает Reuters.
Кэмерон отметил, что говорит о применении украинской стороны предоставленного Лондоном оружия.
Позже новость исчезла с сайта Reuters. Агентство отозвало публикацию и обещало выпустить пересмотренную версию в скором времени.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск на Украину, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru