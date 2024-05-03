«Нахлебались господства»: Африка нанимает российские ЧВК, чтобы «выдавить» Запад

Алексей Подберезкин заявил НСН, что Россия занимает нейтральную позицию относительно присутствия Франции и США в Африке, но сами африканские страны против этого. 

Позиции России в Африке еще больше укрепятся после ухода американских сил, рассказал НСН военный эксперт Алексей Подберезкин. Он отметил, что влияние Москвы обусловлено не только военной поддержкой, а больше связано с принципиальной позицией африканских властей.

Российские военнослужащие вошли на авиабазу 101 в Нигере, где размещаются американские войска, сообщили агентство Reuters и издание The Guardian. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил эту информацию, подчеркнув, что у российских военных нет доступа к технике США. До этого военные власти Нигера потребовали от американцев вывести военнослужащих из страны.

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«Позиции России в Африке очень серьезно укрепились, но это не только благодаря военной помощи. В большей степени это связано с позицией самих этих государств, которые нахлебались французского господства. Сейчас они вышли из-под контроля Франции, несмотря на то, что несут от этого ощутимые неудобства и потери. Действия российских военнослужащих я бы не стал называть российскими, так как там находятся частные военные компании (ЧВК). Это не ВС РФ, это небольшие группы военнослужащих, которые наняты властями этих стран», - отметил он.

При этом Подберезкин подчеркнул, что Франция на данный момент сохраняет частичное влияние в регионе, от которого стремительно хотят избавиться африканские страны.

«Учитывая симпатии этих государств к России, а там Россию откровенно любят, конечно, наше влияние будет усиливаться. Уход американцев и приход наших ЧВК только усилит эту тенденцию. За французами в таком случае могут остаться только «от мертвого осла уши». У них есть еще какое-то влияние, остается зона французского франка, остается контроль над их энергетикой. Позиция России не заключается в том, что мы хотим выдавить французов. Это позиция африканских стран, это принципиальная разница. Мы не выступаем против присутствия Франции», - заключил собеседник НСН.

При этом параллельно с этим США вывели войска из другой африканкой страны – из Чада. Американские СМИ со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщили, что США временно вывели семьдесят пять военнослужащих из состава 20-ой группы специального назначения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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