«Нахлебались господства»: Африка нанимает российские ЧВК, чтобы «выдавить» Запад

Позиции России в Африке еще больше укрепятся после ухода американских сил, рассказал НСН военный эксперт Алексей Подберезкин. Он отметил, что влияние Москвы обусловлено не только военной поддержкой, а больше связано с принципиальной позицией африканских властей.

Российские военнослужащие вошли на авиабазу 101 в Нигере, где размещаются американские войска, сообщили агентство Reuters и издание The Guardian. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил эту информацию, подчеркнув, что у российских военных нет доступа к технике США. До этого военные власти Нигера потребовали от американцев вывести военнослужащих из страны.