В офисе Зеленского предрекли тяжелую зиму на Украине

По ее словам это связано с критическим состоянием инфраструктуры. Она «не поддается ремонту так, как даже прошлой зимой, и мы это прекрасно понимаем». Верещук также призвала граждан запасаться водой и всем, чем получится.

Ранее военэксперт заявил, что предстоящая зима может стать для Киева тяжелее предыдущей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

