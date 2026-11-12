В офисе Зеленского предрекли тяжелую зиму на Украине
12 ноября 202606:14
Денис Хоноров
Предстоящая зима станет для Украины тяжелой, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заместителя главы офиса президента Ирину Верещук.
По ее словам это связано с критическим состоянием инфраструктуры. Она «не поддается ремонту так, как даже прошлой зимой, и мы это прекрасно понимаем». Верещук также призвала граждан запасаться водой и всем, чем получится.
Ранее военэксперт заявил, что предстоящая зима может стать для Киева тяжелее предыдущей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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