В офисе Зеленского предрекли тяжелую зиму на Украине

Предстоящая зима станет для Украины тяжелой, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заместителя главы офиса президента Ирину Верещук.

Украине предрекли полный блэкаут

По ее словам это связано с критическим состоянием инфраструктуры. Она «не поддается ремонту так, как даже прошлой зимой, и мы это прекрасно понимаем». Верещук также призвала граждан запасаться водой и всем, чем получится.

Ранее военэксперт заявил, что предстоящая зима может стать для Киева тяжелее предыдущей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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