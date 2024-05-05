СМИ: в Славянске развернуты солдаты французского Иностранного легиона
В городе Славянске Донецкой республики развернуты солдаты французского Иностранного легиона, написал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Asian Times.
По его словам, в Славянске размещен передовой отряд из 100 человек. В его состав входят разведчики и артиллеристы. Они должны помогать 54-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Брайен утверждает, что на Украину должны прибыть около 1,5 тысячи солдат французского Иностранного легиона.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал легитимным отправку войск на Украину в случае поступления соответствующей просьбы от Киева, передает «Радиоточка НСН».
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