«Эрдоган против Запада?»: Турция «вынужденно» прекратила торговлю с Израилем

Поддерживая Запад во многих начинаниях, президент Турции Эрдоган при этом не отказался от идеи прекратить торговлю с Израилем. 


Выступая против конфликта Израиля и Палестины, Турции «приходится» вводить санкции против Тель-Авива. В Анкаре все чаще обвиняют Запад в поддержке израильских действий, при этом республика не спешит разрывать отношения с США и европейскими странами из-за их поддержки, например, и конфликта на Украине.

Со 2 мая Турция остановила весь экспорт и импорт с Израилем. При этом отмечалось, что государство пока не объявило об этом официально. Позже министр торговли Турции Омер Болат подчеркнул, что Анкара будет соблюдать решение о торговых санкциях против Израиля до прекращения им огня в секторе Газа и до начала беспрепятственной доставки в регион гуманитарной помощи.

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Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что торговля Турции с Израилем оценивалась в $9,5 млрд. При этом политик подчеркнул, что эти санкции — вынужденная мера со стороны Турции, так как, по его мнению, развернувшиеся события между Израилем и Палестиной неприемлемы. По словам турецкого лидера, весь Запад, и в особенности США, действуют в интересах Израиля.

Но сначала были ограничения

Еще в апреле Турция ограничила экспорт в Израиль 54 видов промышленных товаров. Так, санкции были наложены на перевозки товаров из алюминия и стали, а также на поставки авиатоплива, кабелей, красок, масел, удобрений и некоторых видов промышленной техники.

В ответ на это в Тель-Авиве анонсировали ответные меры для Анкары. Глава израильского МИД Исраэль Кац считает, что Турция нарушила торговые соглашения с Израилем, а ее президент Эрдоган жертвует экономическими интересами для поддержки палестинского движения ХАМАС.

«Израиль не будет подчиняться насилию и вымогательству... мириться с односторонним нарушением торговых соглашений и примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб... экономике», - написал Кац в своих соцсетях.

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Надолго ли?

В то же время турецкий политолог Икбаль Дюрре считает, что Анкара не готова надолго отказаться от торговли с Тель-Авивом. При этом в беседе с НСН он подчеркнул, что сейчас эта мера сделана для того, чтобы не вызвать протестных настроений в обществе.

«Турция сейчас делает акцент на том, что должна быть обеспечена беспрерывная помощь анклаву, в каком-то смысле даже более гибкий вариант. Турция не заинтересована в том, чтобы прекращение торговли продолжалось долго, но есть международное давление и внутриполитическое. Эрдоган вообще скрывал, что торговля идет. На более серьезные меры Эрдоган идти не готов. Этим договором он смог потушить протестные настроения в обществе», - объяснил политолог.

По его мнению, Анкара не заметит потери от новых ограничений, но при этом в нынешних условиях любой экономический удар чувствителен для Турции.

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«На этом фоне могут появиться новые отношения, связи с Персидским заливом, который убытки сможет компенсировать. Эрдоган сейчас делает все в координации с США. Мне не кажется, что он примет какие-то меры вопреки интересам США и Запада в целом. Да, он балансирует между ХАМАС и Западом, он из-за экономических причин не может идти вопреки», - добавил Дюрре.

Ранее президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка-НСН» заявил, что атака Ирана приведет к эскалации конфликта с Израилем, США будут пытаться охладить пыл еврейского государства, но со временем противостояние неизбежно перейдет в ядерную фазу.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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