«Эрдоган против Запада?»: Турция «вынужденно» прекратила торговлю с Израилем

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что торговля Турции с Израилем оценивалась в $9,5 млрд. При этом политик подчеркнул, что эти санкции — вынужденная мера со стороны Турции, так как, по его мнению, развернувшиеся события между Израилем и Палестиной неприемлемы. По словам турецкого лидера, весь Запад, и в особенности США, действуют в интересах Израиля.

Но сначала были ограничения

Еще в апреле Турция ограничила экспорт в Израиль 54 видов промышленных товаров. Так, санкции были наложены на перевозки товаров из алюминия и стали, а также на поставки авиатоплива, кабелей, красок, масел, удобрений и некоторых видов промышленной техники.

В ответ на это в Тель-Авиве анонсировали ответные меры для Анкары. Глава израильского МИД Исраэль Кац считает, что Турция нарушила торговые соглашения с Израилем, а ее президент Эрдоган жертвует экономическими интересами для поддержки палестинского движения ХАМАС.

«Израиль не будет подчиняться насилию и вымогательству... мириться с односторонним нарушением торговых соглашений и примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб... экономике», - написал Кац в своих соцсетях.