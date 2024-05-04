«Эрдоган против Запада?»: Турция «вынужденно» прекратила торговлю с Израилем
Поддерживая Запад во многих начинаниях, президент Турции Эрдоган при этом не отказался от идеи прекратить торговлю с Израилем.
Выступая против конфликта Израиля и Палестины, Турции «приходится» вводить санкции против Тель-Авива. В Анкаре все чаще обвиняют Запад в поддержке израильских действий, при этом республика не спешит разрывать отношения с США и европейскими странами из-за их поддержки, например, и конфликта на Украине.
Со 2 мая Турция остановила весь экспорт и импорт с Израилем. При этом отмечалось, что государство пока не объявило об этом официально. Позже министр торговли Турции Омер Болат подчеркнул, что Анкара будет соблюдать решение о торговых санкциях против Израиля до прекращения им огня в секторе Газа и до начала беспрепятственной доставки в регион гуманитарной помощи.
Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что торговля Турции с Израилем оценивалась в $9,5 млрд. При этом политик подчеркнул, что эти санкции — вынужденная мера со стороны Турции, так как, по его мнению, развернувшиеся события между Израилем и Палестиной неприемлемы. По словам турецкого лидера, весь Запад, и в особенности США, действуют в интересах Израиля.
Но сначала были ограничения
Еще в апреле Турция ограничила экспорт в Израиль 54 видов промышленных товаров. Так, санкции были наложены на перевозки товаров из алюминия и стали, а также на поставки авиатоплива, кабелей, красок, масел, удобрений и некоторых видов промышленной техники.
В ответ на это в Тель-Авиве анонсировали ответные меры для Анкары. Глава израильского МИД Исраэль Кац считает, что Турция нарушила торговые соглашения с Израилем, а ее президент Эрдоган жертвует экономическими интересами для поддержки палестинского движения ХАМАС.
«Израиль не будет подчиняться насилию и вымогательству... мириться с односторонним нарушением торговых соглашений и примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб... экономике», - написал Кац в своих соцсетях.
Надолго ли?
В то же время турецкий политолог Икбаль Дюрре считает, что Анкара не готова надолго отказаться от торговли с Тель-Авивом. При этом в беседе с НСН он подчеркнул, что сейчас эта мера сделана для того, чтобы не вызвать протестных настроений в обществе.
«Турция сейчас делает акцент на том, что должна быть обеспечена беспрерывная помощь анклаву, в каком-то смысле даже более гибкий вариант. Турция не заинтересована в том, чтобы прекращение торговли продолжалось долго, но есть международное давление и внутриполитическое. Эрдоган вообще скрывал, что торговля идет. На более серьезные меры Эрдоган идти не готов. Этим договором он смог потушить протестные настроения в обществе», - объяснил политолог.
По его мнению, Анкара не заметит потери от новых ограничений, но при этом в нынешних условиях любой экономический удар чувствителен для Турции.
«На этом фоне могут появиться новые отношения, связи с Персидским заливом, который убытки сможет компенсировать. Эрдоган сейчас делает все в координации с США. Мне не кажется, что он примет какие-то меры вопреки интересам США и Запада в целом. Да, он балансирует между ХАМАС и Западом, он из-за экономических причин не может идти вопреки», - добавил Дюрре.
Ранее президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка-НСН» заявил, что атака Ирана приведет к эскалации конфликта с Израилем, США будут пытаться охладить пыл еврейского государства, но со временем противостояние неизбежно перейдет в ядерную фазу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бой Бетербиева и Бивола за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли
- Подполье заявило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове
- Жителей Викуловского района под Тюменью призвали эвакуироваться
- Блинкен: Новая военная помощь Киеву останется инвестициями в США
- МЧС предложило ввести штрафы за неверное проектирование АСП
- Вучич назвал Си Цзиньпина лучшим партнером для достижения новых целей
- Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS
- СМИ: Трамп разработал план мирного завершения конфликта на Украине
- В Хабаровске загорелась кровля торгового центра
- В главной ставке Гитлера в Польше нашли пять скелетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru