Глава МИД Британии назвал отправку западных войск на Украину «опасной эскалацией»

Глава МИД Британии Кэмерон выступил против идеи президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину.

В Кремле назвали прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по России

Ранее Макрон заявил, что Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск на Украину, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.

Кэмерон в свою очередь назвал такой вариант «опасной эскалацией». По его словам, в отправке западных войск на Украину нет необходимости.

Накануне Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков
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