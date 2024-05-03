Глава МИД Британии назвал отправку западных войск на Украину «опасной эскалацией»
Глава МИД Британии Кэмерон выступил против идеи президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину.
Ранее Макрон заявил, что Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск на Украину, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.
Кэмерон в свою очередь назвал такой вариант «опасной эскалацией». По его словам, в отправке западных войск на Украину нет необходимости.
Накануне Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru