Украина в розыске: МВД РФ заводит дела против Киева

На фоне СВО и невозможности пока разрешить конфликт на Украине в Министерстве внутренних дел России начали заводить уголовные дела против киевских властей и представителей военных ведомств. При этом причина объявления их в розыск не всегда раскрывается.

Бывший президент Украины Петр Порошенко уже даже назвал свое объявление в российский розыск «боевой наградой».

«<…> Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», - написал он в своих соцсетях.