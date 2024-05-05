Украина в розыске: МВД РФ заводит дела против Киева
За последние дни МВД РФ объявило сразу нескольких представителей украинской верхушки в розыск. В их число вошли даже Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
На фоне СВО и невозможности пока разрешить конфликт на Украине в Министерстве внутренних дел России начали заводить уголовные дела против киевских властей и представителей военных ведомств. При этом причина объявления их в розыск не всегда раскрывается.
Бывший президент Украины Петр Порошенко уже даже назвал свое объявление в российский розыск «боевой наградой».
«<…> Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», - написал он в своих соцсетях.
Порошенко был объявлен в розыск в РФ 4 мая. Против него заведено уголовное дело. До этого также была опубликована информация о начале уголовного преследования действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Кто следующий?
При этом в МВД России решили взяться не только за украинских лидеров, но и за других представителей киевской верхушки. Так, российское ведомство также объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.
Уголовному преследованию также подверглись бывший министр финансов Украины Александр Шлапак и экс-руководитель Национального банка страны Степан Кубив. При этом в карточках розыска не уточняется, по каким именно делам их ищут. Зато в МВД рассказали, что Шлапаку и Кубиву заочно предъявлены обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе, так как они обеспечивали ее финансирование из средств госбюджета. По сообщениям Следственного комитета, принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.
В розыск уже также объявлен экс-глава Службы безопасности Украины, депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В этом случае статья преследования известна. В отношении него возбуждено уголовное дело из-за призывов к насилию над российскими военными. По информации следствия, депутат Рады в одном из украинских СМИ высказывал угрозы в адрес российских участников СВО.
МВД РФ теперь преследует и бывшего министра юстиции Украины и экс-члена Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Павла Петренко. Сейчас его разыскивают по статье Уголовного кодекса России, но по какой именно – не уточняется. При этом в декабре 2023 года, Следственный комитет РФ уже заочно предъявил Петренко обвинения за преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе.
Преследованию подверглись и депутаты Верховной Рады Алексей Гончаренко* и Владимир Парасюк* (*оба внесены Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов), а также экс-генпрокурор Украины Виталий Ярема (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.
При этом в розыске находятся не только политики и представители различных ведомств. Так, МВД РФ уже ищет бизнесмена Сеяра Куршутова, а также телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук и активиста Геннадия Друзенко.
Басманный суд Москвы также заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов). Его обвиняют в призывах к терроризму. При этом сам Малюк признал, что СБУ все же пытается наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и намекнул на причастность украинской спецслужбы к убийствам в РФ военного корреспондента Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Однако он заявил, что Украина не возьмет на себя ответственность за данные преступления.
Возможны ли переговоры?
При этом в Киеве уже намекают на возможность переговоров, опасаясь нового наступления Москвы. Так, заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что положение Киева в настоящее время такое же тяжелое, как в первые дни СВО. В беседе с The Economist он подчеркнул, что «не видит возможности для страны выиграть только на поле боя».
Скибицкий считает, что в сложившейся ситуации неизбежны переговоры с Москвой, а выход на границы 1991 года «становится все более отдаленной перспективой». По его мнению, сейчас Киев и Москва стремятся к наиболее выгодной позиции перед потенциальными переговорами, которые могут начаться не раньше второй половины следующего года. Иначе, добавил он, у сторон просто закончится оружие.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целью конференции в Швейцарии будет создание коалиции стран, после чего возможны «коммуникации с Россией».
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