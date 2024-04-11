МИД России отказал Швейцарии в доверии по урегулированию на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доверия к Швейцарии как к площадке по урегулированию российско-украинского конфликта нет и не может быть. Она пояснила, что Швейцария поддерживает Украину в этом противостоянии. Кроме того, страна вводит санкционные меры в отношении России, а также «принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности».

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По мнению Захаровой, в таких условиях Швейцария не может быть нейтральной принимающей стороной и тем более посредником, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мирный саммит в Швейцарии без участия России будет лишен смысла.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ШвейцарияМария ЗахароваМИД РФ

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