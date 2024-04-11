МИД России отказал Швейцарии в доверии по урегулированию на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доверия к Швейцарии как к площадке по урегулированию российско-украинского конфликта нет и не может быть. Она пояснила, что Швейцария поддерживает Украину в этом противостоянии. Кроме того, страна вводит санкционные меры в отношении России, а также «принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности».
По мнению Захаровой, в таких условиях Швейцария не может быть нейтральной принимающей стороной и тем более посредником, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мирный саммит в Швейцарии без участия России будет лишен смысла.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгороде закрылись два старейших городских кинотеатра
- Небензя призвал Запад готовиться к капитуляции Украины
- Минтруд: Каждый третий ребенок в России воспитывается в неполной семье
- Сидни Кросби назвали самым совершенным игроком НХЛ
- В белгородском селе Кукуевка дрон-камикадзе атаковал «КамАЗ»
- Глава ВТБ: банки дружественных стран резко нарастили отказы в платежах
- В зону затопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт
- Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
- МИД России отказал Швейцарии в доверии по урегулированию на Украине
- Суд оставил бизнес-тренера Шабутдинова в СИЗО ещё на два месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru