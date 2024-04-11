МИД России отказал Швейцарии в доверии по урегулированию на Украине

По мнению Захаровой, в таких условиях Швейцария не может быть нейтральной принимающей стороной и тем более посредником, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мирный саммит в Швейцарии без участия России будет лишен смысла.

