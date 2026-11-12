СМИ: Оснащение российских самолетов системами видеонаблюдения зашло в тупик

Это связано с тем, что в стране до сих пор нет сертифицированного оборудования. Перевозчики предлагают временно использовать альтернативные средства видеофиксации, такие, как мобильные телефоны бортпроводников, служебные планшеты и видеорегистраторы.

Против переноса сроков выступают в МВД. В ведомстве считают камеры необходимым инструментом для расследования преступлений на борту. Минтранс подтверждал отсутствие таких технических средств на межведомственных совещаниях и в письмах авиакомпаниям.

Камеры должны обеспечивать видеонаблюдение и видеозапись в кабине экипажа, на путях прохода в нее и в пассажирском салоне. Аналогичные требования установлены для иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты в Россию.

Ранее пассажирам напомнили, как обезопасить себя от кражи вещей в самолете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

