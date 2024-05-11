Митинг против Израиля и исключение Нидерландов: Чего ждать перед финалом «Евровидения-2024»

На песенном конкурсе «Евровидение» ни один год не обходится без скандалов. В этот раз особенно отличились Нидерланды и Израиль, а Ирландия и Финляндия устроили настоящий шабаш.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НИДЕРЛАНДОВ

11 мая стало известно, что конкурсанта из Нидерландов Йоста Кляйна отстранили от участия в финале «Евровидения-2024». При этом отмечается, что страна все равно сможет отдать свой голос во время финального голосования в субботу вечером.

Хотя изначально некоторые СМИ писали, что певец не сможет участвовать только в шоу для жюри, поэтому организаторы покажут им запись с полуфинального выступления. Обычно такое выставление баллов происходит на одной из генеральных репетиций перед финалом конкурса, то есть за день до итоговых выступлений.