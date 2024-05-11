Митинг против Израиля и исключение Нидерландов: Чего ждать перед финалом «Евровидения-2024»
Финал «Евровидения-2024» еще не состоялся, а вокруг него уже много скандалов, в том числе митинг против Израиля и дисквалификация Нидерландов за драку.
На песенном конкурсе «Евровидение» ни один год не обходится без скандалов. В этот раз особенно отличились Нидерланды и Израиль, а Ирландия и Финляндия устроили настоящий шабаш.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НИДЕРЛАНДОВ
11 мая стало известно, что конкурсанта из Нидерландов Йоста Кляйна отстранили от участия в финале «Евровидения-2024». При этом отмечается, что страна все равно сможет отдать свой голос во время финального голосования в субботу вечером.
Хотя изначально некоторые СМИ писали, что певец не сможет участвовать только в шоу для жюри, поэтому организаторы покажут им запись с полуфинального выступления. Обычно такое выставление баллов происходит на одной из генеральных репетиций перед финалом конкурса, то есть за день до итоговых выступлений.
Тогда же Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил о начале расследования происшествия, но какого именно не уточнил.
Некоторые СМИ писали, что Йост Кляйн подрался с фотографом, представителем другой делегации или женщиной-организатором из съемочной группы. Часть Telegram-каналов сообщала, что исполнитель якобы ударил производственного рабочего после своего выступления во втором полуфинале 9 мая. После чего полиция Швеции начала расследование, а дело уже передано в прокуратуру.
«Пока идет судебный процесс, его (Йоста Кляйна – прим. НСН) участие в конкурсе представляется нецелесообразным», - заявили в союзе.
В официальном сообществе конкурса в «VK» было опубликовано видео, на котором кто-то из делегации Нидерландов «наезжает» на представителя другой группы (по кадрам не понятно какой именно). Самого певца на видео не видно. На кадрах присутствует только парень из его подтанцовки в костюме птицы.
В группе также было опубликовано обращение ЕВС, в котором подтвердилось, что в финале конкурса 11 мая примут участие только 25 стран.
«Шведская полиция расследует инцидент, произошедший с женщиной, работающей в производственной команде "Евровидения". Пока проходит расследование, мы считаем, что будет неправильно Нидерландам продолжать участие в конкурсе. Мы хотим подчеркнуть, что, несмотря на многие спекуляции, инцидент не включает в себя членов делегаций из других стран. В финале участие примут 25 стран», - говорится в сообщении.
Позже в социальных сетях появилась информация о том, что конкурсанты из Эстонии якобы собираются отказаться от участия в финале в поддержку певца из Нидерландов. Однако представители эстонской делегации информацию опровергли.
Сам Йост Кляйн заявил, что шокирован таким решением ЕВС. Он подчеркнул, что страна очень расстроена такой новостью и обязательно вернется к ней позже.
Многие букмекеры пророчили ему высокие позиции в финале «Евровидения-2024». Некоторые даже говорили о его возможной победе или попадании в тройку лидеров.
На конкурсе он представлял Нидерланды с песней «Europapa» об единении и принятии разнообразия и выступал в синем пиджаке с острыми плечами. Кстати на втором полуфинале его номер зрители встретили лучше всех, громко повторяя за ним «папапа».
СКАНДАЛЬНЫЙ ИЗРАИЛЬ
В очередной раз в евроскандале успела поучаствовать и певица из Израиля Эден Голан. Мало того, что после начала войны между Израилем и Палестиной осенью 2023 года ее потребовали отстранить от участия в «Евровидении-2024», в результате чего израильским организаторам пришлось менять название и текст песни, так как в ней усмотрели политическую подоплеку. Но на этом нежелание европейцами видеть Израиль на конкурсе не закончилось.
Так, перед вторым полуфиналом 9 мая, в котором как раз должна была принимать участие Голан, прошел митинг против присутствия Израиля на конкурсе. Тысячи человек с палестинскими флагами и антиизраильскими лозунгами вышли на улицы города Мальмё и отправились к «Мальмё Арене».
По данным официальной группы конкурса в «VK», полиция оценила количество протестующих в 10-12 тысяч человек, всего же правоохранители ожидали до 30 тысяч демонстрантов.
При этом сама Голан приехала на арену в сопровождении охраны из двенадцати машин, шести мотоциклов и вертолета. На дневной репетиции перед вторым полуфиналом ее освистали. Гул в зале также был слышен во время ее выступления в самом состязании и уже после, когда стало известно, что израильтянка проходит в финал.
К тому же во время трансляции «Евровидения-2024» 9 мая на бельгийском телевидении прервали номер Голан. Вместо этого зрители увидели сообщение от телеканала с предупреждением, что это связано с профсоюзной акцией.
«Мы осуждаем нарушения прав человека государством Израиль. Государство Израиль также нарушает свободу прессы», - было написано в объявлении.
Кстати после всех скандалов рейтинги израильской исполнительницы среди букмекеров возросли. Теперь она занимает в списках второе место, сразу после певца из Хорватии Baby Lasagna.
В официальной группе «Евровидения» в «VK» также сообщалось, что испанские журналисты жаловались на то, что представители израильских медиа угрожают им в пресс-центре. В связи с этим испанская делегация обратилась в ЕВС по вопросу обеспечения свободы выражения и уважения представителей СМИ.
ЕВРО-ШАБАШ
Казалось бы, после выступления победителей «Евровидения-2006» финской рок-группы Lordi, участники которой были одеты в костюмы монстров и исполняли хард-рок, ничего не может быть страшно. Однако в этом году на евро-шабаше отличились и другие участники.
Так, в первом полуфинале 7 мая певица из Ирландии Bambie Thug (настоящее имя которой Кантри Рэй Робинсон) провела на сцене «дьявольский ритуал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». С включенным звуком ее невозможно было слушать, однако она успешно вышла в финал.
А уже во втором полуфинале 9 мая участники из Финляндии с песней «Без правил!» вылезли из огромного джинсового яйца. При чем фронтмен группы «Windows95man» Теему Кейстери появился перед зрителями в стрингах и все выступление прикрывал свой финский «стыд». В конце номера с потолка к нему спустили джинсовые мини-шорты, в которых потом сработала пиротехника. С таким джинсовым шабашем им тоже удалось выйти в финал.
В тот же день во время подсчета голосов в номере про то, как в Швеции любят Евровидение, на сцене появилась исполнительница в синей майке с надписью «EBU» (сокращенно от английского European Broadcast Union (Европейский Вещательный Союз)). Когда она пела о том, что Швеция выиграла конкурс в Баку в 2012 году, то вместо «Азербайджан», сделав непонятливое лицо, произнесла: «Абейраджан». Видимо в ЕВС что-то не так с орфографией.
11 мая состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2024». Он пройдет в шведском городе Мальмё. Россия в этом году опять не принимает участие в нем. Трансляции соревнования на российском ТВ также не будет.
Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заявил, что в последнее время на «Евровидении» представляют банальные и вымученные песни.
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