Смуглянка, Танкисты и Ворон: Рок-музыканты представили каверы ко Дню Победы

В преддверии 9 мая некоторые отечественные рок-музыканты перепели знаменитые военные композиции «Смуглянка» и «Танкистская» песня. 


В честь 9 Мая российские исполнители, среди которых и рок-музыканты, представили каверы некоторых знаменитых военных песен. А народ и нейросеть создали пару трогательных роликов в преддверии праздника.

НАШИ О ПОБЕДЕ

Рок-группа Uma2rman поздравила россиян с Днем Победы, представив новое прочтение знаменитой военной песни «Смуглянка» из советского фильма «В бой идут одни старики». Композиция в исполнении коллектива получилась быстрее и «ударнее» оригинала.

9 мая на концерте в честь Дня победы на Аллее космонавтов на ВДНХ Uma2rman исполнит не только военные песни в современной обработке, но и собственные композиции.

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Группа «Кипелов» также исполнила к празднику народную песню «На поле танки грохотали». Видео выступления музыканты опубликовали в своих соцсетях. Лидер группы Валерий Кипелов рассказал, что раньше во время празднования Дня Победы всегда любил петь эту композицию.

«Впервые я ее услышал в фильме "Большая жизнь" о шахтерах. Позже эту песню я всегда пел на 9 мая вместе со своим отцом. Мы собирались за столом и пели. Иногда у нас не совпадали слова: во время Великой отечественной войны слова танкисты переделали», - рассказал музыкант.

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

8 мая российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) также анонсировал в своем Telegram-канале новую версию известной русской песни «Черный ворон».

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«Сегодня эта пронзительная композиция, история которой насчитывает уже два столетия, звучит особенно актуально», - считает певец.

Он добавил, что телевизионная и концертная премьера песни состоится уже 9 мая и будет приурочена к празднованию Дня Победы в России.

В преддверии праздника в регионах России тоже креативно подошли к поздравлению с 9 Мая. Так, жители города Большой Камень Приморского края сняли трогательный клип на песню Виктора Цоя «Кукушка». Видео, набирающее все большую популярность в сети, опубликовано в Telegram-канале «Военкор_65». Клип, в котором снялись сразу несколько поколений исполнителей, напоминает о подвиге наших предков и важности сохранения исторической памяти.

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Оригинальное видео с поздравлением россиян с Днем Победы появилось и в эфире телеканала ТНТ. В нем рассказывается о том, как дед помогал внуку проходить компьютерную игру про освобождение Сталинграда. Текст для ролика читал Михаил Галустян, а при создании этого видео использовалась нейросеть.

«Дед, скажи честно, ты эту игру уже проходил? И дед, закурив папиросу, ответил: "Нет, внучек. Я там был!"», - гласит текст ролика. Получилось действительно трогательно.

Ранее представители онлайн-кинотеатра KION в интервью НСН рассказали, какие фильмы россияне будут смотреть в преддверии Дня Победы.


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ФОТО: vk.com/uma2rman
ТЕГИ:КультураПраздникРок-музыкаМузыкантыДень Победы

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