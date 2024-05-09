Смуглянка, Танкисты и Ворон: Рок-музыканты представили каверы ко Дню Победы
В преддверии 9 мая некоторые отечественные рок-музыканты перепели знаменитые военные композиции «Смуглянка» и «Танкистская» песня.
В честь 9 Мая российские исполнители, среди которых и рок-музыканты, представили каверы некоторых знаменитых военных песен. А народ и нейросеть создали пару трогательных роликов в преддверии праздника.
НАШИ О ПОБЕДЕ
Рок-группа Uma2rman поздравила россиян с Днем Победы, представив новое прочтение знаменитой военной песни «Смуглянка» из советского фильма «В бой идут одни старики». Композиция в исполнении коллектива получилась быстрее и «ударнее» оригинала.
9 мая на концерте в честь Дня победы на Аллее космонавтов на ВДНХ Uma2rman исполнит не только военные песни в современной обработке, но и собственные композиции.
Группа «Кипелов» также исполнила к празднику народную песню «На поле танки грохотали». Видео выступления музыканты опубликовали в своих соцсетях. Лидер группы Валерий Кипелов рассказал, что раньше во время празднования Дня Победы всегда любил петь эту композицию.
«Впервые я ее услышал в фильме "Большая жизнь" о шахтерах. Позже эту песню я всегда пел на 9 мая вместе со своим отцом. Мы собирались за столом и пели. Иногда у нас не совпадали слова: во время Великой отечественной войны слова танкисты переделали», - рассказал музыкант.
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ
8 мая российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) также анонсировал в своем Telegram-канале новую версию известной русской песни «Черный ворон».
«Сегодня эта пронзительная композиция, история которой насчитывает уже два столетия, звучит особенно актуально», - считает певец.
Он добавил, что телевизионная и концертная премьера песни состоится уже 9 мая и будет приурочена к празднованию Дня Победы в России.
В преддверии праздника в регионах России тоже креативно подошли к поздравлению с 9 Мая. Так, жители города Большой Камень Приморского края сняли трогательный клип на песню Виктора Цоя «Кукушка». Видео, набирающее все большую популярность в сети, опубликовано в Telegram-канале «Военкор_65». Клип, в котором снялись сразу несколько поколений исполнителей, напоминает о подвиге наших предков и важности сохранения исторической памяти.
Оригинальное видео с поздравлением россиян с Днем Победы появилось и в эфире телеканала ТНТ. В нем рассказывается о том, как дед помогал внуку проходить компьютерную игру про освобождение Сталинграда. Текст для ролика читал Михаил Галустян, а при создании этого видео использовалась нейросеть.
«Дед, скажи честно, ты эту игру уже проходил? И дед, закурив папиросу, ответил: "Нет, внучек. Я там был!"», - гласит текст ролика. Получилось действительно трогательно.
Ранее представители онлайн-кинотеатра KION в интервью НСН рассказали, какие фильмы россияне будут смотреть в преддверии Дня Победы.
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