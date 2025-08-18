В Госдуме усомнились, что Минфин одобрит бесплатный проезд школьникам
Чтобы внедрить бесплатный проезд для школьников, потребуется дополнительное субсидирование из фонда благосостояния, заявил НСН Олег Смолин.
Инициативу сделать для школьников городской транспорт бесплатным могут поддержать три фракции Госдумы, а вот Минфин вряд ли, так как придется привлекать дополнительное финансирование. Такое мнение в беседе с НСН высказал первый зампред комитета по науке и высшему образованию, член комитета по депутатской этике Олег Смолин.
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить школьникам право бесплатного пользования городским транспортом, пишут РИА Новости. Авторами выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Смолин рассказал, что несколько партий точно поддержат идею.
«Когда-то такая норма действовала, но в рамках закона о так называемой монетизации, вступившего в силу с января 2005 года, однако она была упразднена. Что касается поддержки депутатов, предполагаю, что, скорее всего, три фракции поддержат. Что касается «Новых людей», - не знаю. «Единая Россия» практически наверняка будет против, хотя мы еще не видели заключение правительства», - рассказал он.
При этом он отметил, что для финансирования этой инициативы потребуются средства из фонда «Благосостояние», так как ситуация с федеральным бюджетом затруднительная.
«В городских бюджетах денег на эти цели, конечно, нет. Поэтому речь может идти только о дополнительном субсидировании регионального и городского бюджетов из федерального бюджета или из фонда «Благосостояние», поскольку в федеральном бюджете сейчас проблем больше, чем предполагалось. Его дефицит растет, последние данные, по-моему, 1,7% ВВП, а допустимой нормой считается 3%. Поэтому есть предположения, что Министерство финансов этой идеи не поддержит. Что касается меня, я проголосую "за" закон. Хотя, может быть, стоило бы увязать действие этого закона с обеспеченностью семей школьников», - уточнил он.
Ранее Министерство просвещения России разработало рекомендации по оптимизации учебной нагрузки для школьников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
