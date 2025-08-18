Инициативу сделать для школьников городской транспорт бесплатным могут поддержать три фракции Госдумы, а вот Минфин вряд ли, так как придется привлекать дополнительное финансирование. Такое мнение в беседе с НСН высказал первый зампред комитета по науке и высшему образованию, член комитета по депутатской этике Олег Смолин.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить школьникам право бесплатного пользования городским транспортом, пишут РИА Новости. Авторами выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Смолин рассказал, что несколько партий точно поддержат идею.

«Когда-то такая норма действовала, но в рамках закона о так называемой монетизации, вступившего в силу с января 2005 года, однако она была упразднена. Что касается поддержки депутатов, предполагаю, что, скорее всего, три фракции поддержат. Что касается «Новых людей», - не знаю. «Единая Россия» практически наверняка будет против, хотя мы еще не видели заключение правительства», - рассказал он.