Скандал с Израилем и Швейцария в перьях: Чего ждать от «Евровидения-2024»

В этом году «Евровидение» порадует слушателей камбэком Люксембурга, дополнительными «испытаниями» для «Большой пятерки» и розовыми перьями. Конкурс пройдет с воюющим в Газе Израилем, но без России.


Ежегодный «евро-шабаш» привлекает миллионы не только европейских зрителей, но и мировую аудиторию, потому что на песенном конкурсе «Евровидение» обычно можно не только послушать «качественную» музыку, но и стать свидетелями различных как политических, так и других запрещенных в России «зрелищ».

Победителей не судят

В этом году конкурс в очередной раз пройдет в Швеции в городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а грандиозный финал - 11 мая. Последний раз Швеция принимала у себя конкурс в 2016 году, благодаря победе Монса Сельмерлёва с песней «Heroes», которую он исполнил в 2015 году на соревнованиях в Австрии. Всего Швеции посчастливилось быть страной-хозяйкой конкурса целых 7 раз.

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В прошлом же году победу Швеции в Великобритании принесла певица марокканского происхождения Лорин своей песней «Tattoo». Исполнительница стала первой женщиной - двукратной победительницей «Евровидения». Ее дебют состоялся еще в 2012 году в Баку. Тогда победу ей принесла песня «Euphoria», которая стала настоящим хитом.

Одна из особенностей конкурса в этом году в том, что страна-организатор, то есть победитель прошлого года - Швеция и «Большая пятерка», в которую входят Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, будут принимать участие и в полуфиналах.

В «Евровидении-2024» сразятся 37 стран, включая вновь присоединившийся к конкурсу в этом году Люксембург, который последний раз радовал еврофанатов своими песнями аж в 1993-м. Зато на этот раз ряды участников покинула Румыния.

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Согласно итогам голосования, которое проводилось среди пользователей сайта eurovisionworld.am, фаворит «Евровидения-2024» — Хорватия, а второе и третье места занимают Нидерланды и Греция.

Хорват Baby Lasagna в композиции «Rim Tim Tagi Dim» поет о том, как продает свою корову, чтобы уехать в город, где он будет скучать по всем, особенно по коту. Второй фаворит, Joost Klein из Нидерландов, представит страну с песней «Europapa» об единении и принятии разнообразия.

При этом некоторые букмекеры делают ставки на молодого исполнителя из Швейцарии Nemo, который выйдет на сцену «Евровидения-2024» с песней «The Code» то ли в розовых рюшах, то ли в перьях.

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Без скандалов – никуда!

После начала войны между Израилем и Палестиной осенью 2023 года некоторые пользователи соцсетей потребовали отстранить израильскую певицу Эден Голан от участия в «Евровидении-2024», однако представители Европейского вещательного союза отклонили эту просьбу. Недавно организаторы также запретили приносить палестинские флаги и плакаты с политическими высказываниями на конкурсную арену.

При этом в январе 2024 года мароккано-канадская певица La Zarra, представившая Францию на​​ конкурсе в 2023 году, также призвала исключить Израиль из международного музыкального конкурса, как это ранее было сделано с Россией после начала СВО.

Уже в феврале 2024 года стало известно, что Европейский вещательный союз (ЕВС) может не допустить к конкурсу песню Израиля «October Rain» («Октябрьский дождь»), так как по мнению представителей организации, в тексте имеется политический контекст. Позже президент Израиля Ицхак Герцог все же предложил согласиться внести изменения в композицию, чтобы израильтянка смогла принять участие в конкурсе. После этого текст и название песни поменяли, но мелодия осталась прежней. Теперь композиция, с которой Эден Голан представит Израиль на «Евровидение-2024» называется «Ураган».

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Не надо печалиться

В свою очередь Россия и Белоруссия опять пропускают конкурс. Еще в 2022 году наши страны покинули Европейский вещательный союз, что делает их участие в «Евровидение» невозможным.

При этом музыкальный критик Сергей Соседов считает, что России нет смысла участвовать в этом европейском конкурсе в 2024 году, потому что он давно не имеет реального значения.

«Конкурс нам не нужен, потому что он себя изжил, нужно закрывать это все. В 70-е и 80-е годы об этом конкурсе даже не говорил никто, он не имел никакого веса. Советский Союз даже не считал это за конкурс, даже в прессе не было упоминаний», - рассказал критик в беседе с NEWS.ru.

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Но российским исполнителям не надо печалиться, потому что в Москве уже в 2024 году планируют провести музыкальный конкурс «Интервидение». Поддержать россиян в этом состязании уже захотели Белоруссия, Азербайджан, Китай, Казахстан и Узбекистан. При этом организаторы планируют сместить фокус с англоязычного репертуара и предоставить участникам возможность исполнить композиции на родных языках.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уже даже заявил о готовности принять участие в подготовке и проведении такого масштабного конкурса.

«Мы всегда готовы к любой игре и к бою, ко всему готовы. Позовут – придем», - добавил он в интервью НСН.

Ранее стало известно, что правительство России выделит из резервного фонда 600 млн рублей на проведение песенного конкурса. Продюсер Виктор Дробыш в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также подтвердил, что подготовка к музыкальным соревнованиям уже ведется.

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ФОТО: TT News Agency / ТАСС
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