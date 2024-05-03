Скандал с Израилем и Швейцария в перьях: Чего ждать от «Евровидения-2024»

В прошлом же году победу Швеции в Великобритании принесла певица марокканского происхождения Лорин своей песней «Tattoo». Исполнительница стала первой женщиной - двукратной победительницей «Евровидения». Ее дебют состоялся еще в 2012 году в Баку. Тогда победу ей принесла песня «Euphoria», которая стала настоящим хитом.

Одна из особенностей конкурса в этом году в том, что страна-организатор, то есть победитель прошлого года - Швеция и «Большая пятерка», в которую входят Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, будут принимать участие и в полуфиналах.

В «Евровидении-2024» сразятся 37 стран, включая вновь присоединившийся к конкурсу в этом году Люксембург, который последний раз радовал еврофанатов своими песнями аж в 1993-м. Зато на этот раз ряды участников покинула Румыния.