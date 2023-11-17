«Артисты не выйдут»: Продюсер усомнился, что «Интервидение» откроет новых звезд

Ранее министр культуры России Ольга Любимова объявила об инициативе создания музыкального конкурса «Интервидение» (аналога «Евровидения») на встрече с руководителями официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Чиновница добавила, что инициатива о создании музыкального конкурса будет позже представлена гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Балдин усомнился, что лауреаты «Интервидения» станут популярными в России.

«Если есть решение на уровне государства, думаю, привлекут на конкурс исполнителей из тех стран, с кем этот вопрос будет решен. Здесь вопрос больше в том, насколько велика разница между музыкальными культурами стран — участниц конкурса. Конечно, у российской культуры и культуры участников “Евровидения” такая разница тоже есть, но англоязычная музыка достаточно популярна в России, чего не скажешь об индийской музыке, китайской музыке или музыке из Африки. Поэтому такой конкурс может быть проведен и организован, но его смысловая нагрузка будет несколько иной — как, например, у проекта “Голос” на Первом канале. Это прекрасный телевизионный продукт, но артисты оттуда не выходят. Думаю, что не выйдут они и из “Интервидения”», — сказал Балдин.

Собеседник НСН призвал проводить больше русскоязычных конкурсов.

«Особенность нашего музыкального рынка такова, что в первую очередь потребляется музыка на русском языке, до 90%. В топ-сегменте и в общем объеме потребляется примерно 75% музыки на русском языке. Так как я занимаюсь музыкальным бизнесом много лет, конечно же, меня это в первую очередь интересует как бизнес-явление. Мне кажется, что конкурсы на русском языке для нашей страны наиболее привлекательны, из них будут выходить большие артисты с огромной аудиторией. Конкурсы другого рода решают иные задачи», — подытожил он.

Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что не верит в то, что конкурс «Интервидение» будет запущен, поскольку разговоры о его создании ведутся уже на протяжении восьми лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

