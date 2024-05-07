«Нет музыки, только политика!»: Пригожин объяснил, почему не смотрит «Евровидение»
На «Евровидении» в последнее время представляют банальные и вымученные песни, отметил в эфире НСН Иосиф Пригожин.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН рассказал, что не смотрит «Евровидение» из-за политизации конкурса.
Ранее в шведском Мальмё стартовал ежегодный конкурс «Евровидение» – без России, но с Люксембургом, Украиной и Израилем. Букмекеры считают фаворитом хорвата Марко Пуришича, под сценическим псевдонимом Baby Lasagna написавшего для конкурса песню «Rim Tim Tagi Dim». Пригожин отметил, что не будет следить за конкурсом.
«Вопрос другой… Какую смысловую нагрузку оно несет, кроме политической? Наша страна там не принимает участие, какой смысл? Я что, себе что-то там найду нового, будет что-то музыкально новое? Я не начинающий продюсер, мы не начинающие в этой отрасли, всё про это понимаем очень хорошо. Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки. Это банальное, простое, вымученное… К музыке не имеет никакого отношения», – сказал Пригожин.
Кроме того, продюсер прокомментировал создание «Интервидения» – российского аналога Евровидения. По словам Пригожина, он готов принять участие в организации конкурса, хотя о ходе его создания мало что известно.
«Мне ничего не известно, нет никакой новой информации. У нас сегодня рулят руководители телевизионных каналов, они определяют, каким оно будет, держат это, наверное, в строжайшей тайне… Зачем – непонятно, это музыкальный конкурс... У каждого свои причуды. Позовут организовать – организуем легко. Позовут принять участие – примем участие, не позовут – посмотрим со стороны», – резюмировал собеседник НСН.
В феврале сообщалось, что в России стартовала работа по организации «Интервидения». МИД РФ оказывает содействие организаторам по налаживанию международных контактов. В министерстве выразили уверенность, что конкурс станет «оглушительным успехом» для страны.
Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявлял, что первое «Интервидение» планируется провести в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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