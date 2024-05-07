«Нет музыки, только политика!»: Пригожин объяснил, почему не смотрит «Евровидение»

«Вопрос другой… Какую смысловую нагрузку оно несет, кроме политической? Наша страна там не принимает участие, какой смысл? Я что, себе что-то там найду нового, будет что-то музыкально новое? Я не начинающий продюсер, мы не начинающие в этой отрасли, всё про это понимаем очень хорошо. Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки. Это банальное, простое, вымученное… К музыке не имеет никакого отношения», – сказал Пригожин.

Кроме того, продюсер прокомментировал создание «Интервидения» – российского аналога Евровидения. По словам Пригожина, он готов принять участие в организации конкурса, хотя о ходе его создания мало что известно.

«Мне ничего не известно, нет никакой новой информации. У нас сегодня рулят руководители телевизионных каналов, они определяют, каким оно будет, держат это, наверное, в строжайшей тайне… Зачем – непонятно, это музыкальный конкурс... У каждого свои причуды. Позовут организовать – организуем легко. Позовут принять участие – примем участие, не позовут – посмотрим со стороны», – резюмировал собеседник НСН.

В феврале сообщалось, что в России стартовала работа по организации «Интервидения». МИД РФ оказывает содействие организаторам по налаживанию международных контактов. В министерстве выразили уверенность, что конкурс станет «оглушительным успехом» для страны.

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявлял, что первое «Интервидение» планируется провести в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

