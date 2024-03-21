«Интервидение» пройдет в Москве
Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве, следует из документа.
Ранее сообщалось, что российский аналог «Евровидения» пройдет в Санкт-Петербурге. Интерес к участию в нем уже проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия. Организаторы планируют сместить фокус с англоязычного репертуара, предоставив кандидатам возможность исполнить композиции на родных языках.
Отсутствие информации о подготовке к «Интервидению» связано с тем, что до проведения конкурса еще остается много времени, рассказали «Радиоточке НСН» продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш.
На сегодняшний день организаторы заявили о намерении провести «Интервидение» уже в 2024 году.
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