«Интервидение» пройдет в Москве

Ранее сообщалось, что российский аналог «Евровидения» пройдет в Санкт-Петербурге. Интерес к участию в нем уже проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия. Организаторы планируют сместить фокус с англоязычного репертуара, предоставив кандидатам возможность исполнить композиции на родных языках.

Отсутствие информации о подготовке к «Интервидению» связано с тем, что до проведения конкурса еще остается много времени, рассказали «Радиоточке НСН» продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш.

На сегодняшний день организаторы заявили о намерении провести «Интервидение» уже в 2024 году.

