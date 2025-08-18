Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 24 человек

Спасатели обнаружили и извлекли из под завалов тело ещё одного погибшего при ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, общее число пострадавших выросло до 157 человек.

«Из них 24 погибло», - говорится в сообщении.

Ранее при взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 38 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
