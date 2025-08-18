В России стало меньше уличных преступлений

В России за семь месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных на улицах, в парках и скверах, снизилось на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в МВД РФ.

МВД обещает миллион рублей за поимку главаря киллеров Шестерина

Уточняется, что уличных разбоев за январь-июль стало меньше На 25,5%, грабежей - на 30,5%, краж - на 19,9%.

«Число уголовно наказуемых деяний, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 22,3%, совершенных ранее судимыми – на 16,1%», - добавили в полиции.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что преступность среди подростков выросла почти на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ПолицияПреступленияМВД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры