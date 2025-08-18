В России стало меньше уличных преступлений
В России за семь месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных на улицах, в парках и скверах, снизилось на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в МВД РФ.
Уточняется, что уличных разбоев за январь-июль стало меньше На 25,5%, грабежей - на 30,5%, краж - на 19,9%.
«Число уголовно наказуемых деяний, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 22,3%, совершенных ранее судимыми – на 16,1%», - добавили в полиции.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что преступность среди подростков выросла почти на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России стало меньше уличных преступлений
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 24 человек
- Глава МИД Украины: Киев не признает потерю территорий
- В Госдуме усомнились, что Минфин одобрит бесплатный проезд школьникам
- Кинотеатры призвали прокатчиков фильтровать контент для большого экрана
- Россияне рассказали, что их раздражает в соседях
- Чернышенко назвал число детей, которые пойдут в школу 1 сентября
- Военэксперт допустил наличие у Киева новой крылатой ракеты «Фламинго»
- Трамп заявил, что намерен отменить голосование по почте
- Обвинения против мессенджера MAX связали с информационными атаками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru