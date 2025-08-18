В России стало меньше уличных преступлений

Уточняется, что уличных разбоев за январь-июль стало меньше На 25,5%, грабежей - на 30,5%, краж - на 19,9%.

«Число уголовно наказуемых деяний, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 22,3%, совершенных ранее судимыми – на 16,1%», - добавили в полиции.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что преступность среди подростков выросла почти на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

