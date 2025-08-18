Россияне рассказали, что их раздражает в соседях

Главной причиной раздражения и ссор является шум (33%). В ТОП-3 претензий также вошли вечный ремонт (27%) и неуплата за коммунальные услуги и капремонт (24%). Кроме россиян не устраивает мусор, который соседи оставляют в подъездах и во дворах.

По мнению респондентов, нормализации отношений могли бы способствовать общественные пространства во дворе (66%), проведение совместных субботников (17%), праздники или мероприятия на придомовых территориях (17%).

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила «Радиоточке НСН», что собственники квартир не должны согласовывать с соседями, кому сдавать свое жилье.

