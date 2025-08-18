Россияне рассказали, что их раздражает в соседях
Соседи раздражают почти каждого четвертого россиянина, живущего в многоквартирном доме. Об этом со ссылкой на опрос компании Ortiga Development и проекта Future Architects пишет «Газета.Ru».
Главной причиной раздражения и ссор является шум (33%). В ТОП-3 претензий также вошли вечный ремонт (27%) и неуплата за коммунальные услуги и капремонт (24%). Кроме россиян не устраивает мусор, который соседи оставляют в подъездах и во дворах.
По мнению респондентов, нормализации отношений могли бы способствовать общественные пространства во дворе (66%), проведение совместных субботников (17%), праздники или мероприятия на придомовых территориях (17%).
Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила «Радиоточке НСН», что собственники квартир не должны согласовывать с соседями, кому сдавать свое жилье.
