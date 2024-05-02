Организаторы «Евровидения» запретили приносить палестинские флаги на конкурс
Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» запретили приносить палестинские флаги и плакаты с политическими высказываниями на арену, где состоится шоу, сообщает Göteborgs-Posten.
По данным издания, зрителей, нарушающих эти требования, будут останавливать на входе. При этом разрешено брать с собой ЛГБТ-флаг (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено), но нельзя использовать его в политических целях.
«Евровидение-2024» будет проходить с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что России нет смысла участвовать в «Евровидении» в 2024 году, так как музыкальный конкурс давно не имеет реального значения, напоминает «Свободная пресса». Соседов подчеркнул, что тема «Евровидения» давно закрыта для России. В 1970-е и 1980-е годы этот музыкальный конкурс даже никто не обсуждал, ведь он не имел реального веса. Тогда Советский Союз даже не считал это мероприятие серьезным конкурсом, стоящим упоминаний в прессе, отметил Соседов. Поэтому он заявил, что рад, что Россия сегодня не участвует в «Евровидении».
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