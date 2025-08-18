Истории про нарушения конфиденциальности выглядят как фейки против мессенджера MAX, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.

Ранее в интернете появились сообщения пользователей, что мессенджер MAX может использовать вашу камеру каждые 5-10 минут, даже если вы им не пользуетесь. В пресс-службе MAX уже опровергли подобное сообщение, а Клименко назвал подобные сообщения информационной атакой.