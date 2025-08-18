Обвинения против мессенджера MAX связали с информационными атаками
Сообщения о слежке в MAX за пользователями могут быть сфабрикованы, заявил НСН Герман Клименко, но любым социальным сетям незаконно включать дополнительные функции без согласия пользователя, добавил Николай Комлев.
Истории про нарушения конфиденциальности выглядят как фейки против мессенджера MAX, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.
Ранее в интернете появились сообщения пользователей, что мессенджер MAX может использовать вашу камеру каждые 5-10 минут, даже если вы им не пользуетесь. В пресс-службе MAX уже опровергли подобное сообщение, а Клименко назвал подобные сообщения информационной атакой.
«Обычно мессенджеры не используют камеру, и это ненормально, конечно. На мессенджер MAX идет информационная атака. Я пока не видел, чтобы он хотел слушать мою камеру, либо еще что-то. Здесь могут наговаривать, потому что уровень квалификации программистов, которые работают в MAX, настолько высокий, что такими простыми способами, даже если бы вдруг им что-то захотелось сделать, ничего бы не обнаружилось. Для таких новостей должна проводиться работа специализированных компаний, а не какой-то юзер сделал скриншот. Его можно нарисовать за 5-10 минут самому, даже можно ChatGPT попросить, он все сделает», — подчеркнул он.
Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев заявил в разговоре с НСН, что не сталкивался с подобными проблемами.
«Я MAX не устанавливал, пока не использовал, и что он делает, пока сказать не могу. Но, на мой взгляд, любой софт не должен использовать камеру без разрешения пользователя. Если это происходит, то это некорректно и неправильно, какой-то даже шпионский подход, если так происходит без ведома человека», — заключил собеседник НСН.
Ранее Комлев рассказал НСН, где безопаснее всего вести деловую переписку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что намерен отменить голосование по почте
- Обвинения против мессенджера MAX связали с информационными атаками
- Станцевавших у Храма Христа Спасителя студенток отчислили из Строгановки
- АТОР: у 90% отелей не будет проблем с законом к 1 сентября
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 23 человек
- Москалькова: Россия готова передать Украине 31 человека
- В ожидании прорыва: Зеленского призвали соглашаться на условия России сейчас
- В Госдуме призвали запретить мобильные телефоны в детских лагерях
- Компания СДЭК назвала причину массового сбоя в работе
- Россиянам объяснили, как получить перерасчет за отключение мобильного интернета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru