Сегодня вечером в Швеции пройдет финал «Евровидения-2024»

Вечером 11 мая в шведском городе Мальмё пройдет финал 68-го песенного конкурса Евровидение.

Побороться за победу смогут 26 стран, включая государства «Большой пятерки» Великобританию, Германию, Испанию, Италию и Францию, а также победительницу прошлого года Швецию.

В результате первого полуфинала, который прошел 7 мая, представить свою страну на итоговом выступлении смогут участники из Ирландии, Кипра, Литвы, Люксембурга, Португалии, Сербии, Словении, Украины, Финляндии и Хорвати. Певец Baby Lasagna из этой страны является одним из фаворитов конкурса.

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После второго полуфинала, прошедшего 9 мая, в финал попало еще десять стран: Австрия, Армения, Греция, Грузия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Эстония и Израиль. Некоторые букмекеры также называют исполнительницу из этой страны Эден Голан фавориткой.

В России конкурс транслироваться не будет.

Ранее сообщалось, что перед вторым полуфиналом в Швеции начался митинг против выступления Израиля на «Евровидении-2024».

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ФОТО: TT News Agency / ТАСС
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