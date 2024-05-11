Сегодня вечером в Швеции пройдет финал «Евровидения-2024»
Вечером 11 мая в шведском городе Мальмё пройдет финал 68-го песенного конкурса Евровидение.
Побороться за победу смогут 26 стран, включая государства «Большой пятерки» Великобританию, Германию, Испанию, Италию и Францию, а также победительницу прошлого года Швецию.
В результате первого полуфинала, который прошел 7 мая, представить свою страну на итоговом выступлении смогут участники из Ирландии, Кипра, Литвы, Люксембурга, Португалии, Сербии, Словении, Украины, Финляндии и Хорвати. Певец Baby Lasagna из этой страны является одним из фаворитов конкурса.
После второго полуфинала, прошедшего 9 мая, в финал попало еще десять стран: Австрия, Армения, Греция, Грузия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Эстония и Израиль. Некоторые букмекеры также называют исполнительницу из этой страны Эден Голан фавориткой.
В России конкурс транслироваться не будет.
Ранее сообщалось, что перед вторым полуфиналом в Швеции начался митинг против выступления Израиля на «Евровидении-2024».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ: Русофобия Финляндии привела страну к кризису
- Сегодня вечером в Швеции пройдет финал «Евровидения-2024»
- Экономист Норфилд: Альтернативный мир РФ и КНР ослабит Запад
- В Белом доме заявили о тактических успехах РФ на Украине
- Ирина Аллегрова посвятила песню женам бойцов СВО
- Воробьев: Рано говорить, что будет на месте «Крокус Сити Холла»
- Дэвид Бекхэм назвал Месси лучшим футболистом в истории
- Подполье: В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов
- СМИ: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины
- Магнитная буря впервые с 2005 года достигла экстремального уровня G5
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru