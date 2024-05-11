Сегодня вечером в Швеции пройдет финал «Евровидения-2024»

После второго полуфинала, прошедшего 9 мая, в финал попало еще десять стран: Австрия, Армения, Греция, Грузия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Эстония и Израиль. Некоторые букмекеры также называют исполнительницу из этой страны Эден Голан фавориткой.

В России конкурс транслироваться не будет.

Ранее сообщалось, что перед вторым полуфиналом в Швеции начался митинг против выступления Израиля на «Евровидении-2024».

