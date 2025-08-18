Чернышенко назвал число детей, которые пойдут в школу 1 сентября

Он уточнил, что это, в том числе, около 1,5 млн первоклассников.

В аппарате вице-премьера указали, что в 28 субъектах РФ торжественно откроются 43 новые школы, всего же школьников примут 40 тысяч образовательных учреждений по всей стране.

Ранее в Госдуме предложили принимать в класс не более одного ребенка-мигранта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».