Чернышенко назвал число детей, которые пойдут в школу 1 сентября
18 августа 202516:17
По всей России 1 сентября в школу пойдут более 18 миллионов детей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он уточнил, что это, в том числе, около 1,5 млн первоклассников.
В аппарате вице-премьера указали, что в 28 субъектах РФ торжественно откроются 43 новые школы, всего же школьников примут 40 тысяч образовательных учреждений по всей стране.
Ранее в Госдуме предложили принимать в класс не более одного ребенка-мигранта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
